功夫劍獅筆是安平區公所最具創意的設計。 （圖／安平區公所提供，2017.08.14）

「為安平化妝－106年度安平區參與式預算計畫」自本年度6月開始執行，經過3場住民大會後，產生12個與運動、藝術、休閒、遊憩、生態等等兼具實用與創意的安平空地營造好點子，再經提案工作坊後形成最終8個候選方案，即日起至8月20日進行最後決選，預計選出三個方案，第一名將於今年著手執行，二、三名則做為明後年空地營造的執行依據。

本次投票設有兩個投票點，分別在安平旅遊資訊中心（安平路790號）與安平圖書館（育平路320號）設置，開放投票時間均為8/12至8/20（周末假日亦開放，惟周一休館），每日上午10時至下午5時，中午不休息。為候選8個方案所製作的選舉公報也將公佈於轄內各里活動中心及本所公佈欄，亦可逕向投票點服務人員索取。

安平區長賴青足表示，本次候選的8個方案，均兼具實用與創意，且由於空地髒亂影響市容觀瞻，除了易遭人隨意棄置垃圾雜物外，更容易因無人管理而致衍生病媒蚊孳生源之防疫漏洞，因而有此次公私部門攜手共同執行空地再利用計畫工作。

賴青足歡迎在安平設籍、居住、就業、旅遊的民眾，共同決定支持妝點安平的空地。此外，為了此次活動，安平區公所特別設計文創特色「功夫劍獅筆」，結合安平歷史守護神的形象，讓您愛不釋手。