催淚漫畫改編 一週的朋友登大銀幕（1）中央社 (2017-08-15 10:32)
日本暢銷破170萬冊的人氣催淚漫畫「一週的朋友」，2014年曾推動畫、舞台劇，如今改編成真人電影版，由日本演員山崎賢人（左）、川口春奈（右）飾演男女主角。（海樂電影提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月15日
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