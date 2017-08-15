日本暢銷破170萬冊的人氣催淚漫畫「一週的朋友」，2014年曾推動畫、舞台劇，如今改編成真人電影版，由日本演員山崎賢人（左）、川口春奈（右）飾演男女主角。（海樂電影提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月15日