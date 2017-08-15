日本暢銷破170萬冊的人氣催淚漫畫「一週的朋友」，2014年曾推動畫、舞台劇，如今改編成真人電影版。由川口春奈（左）飾演的女主角香織習慣獨自一人吃午餐，山崎賢人（右）飾演的男主角長谷祐樹積極想和她成為好友。（海樂電影提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月15日