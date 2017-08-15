MLB／恢復神速！ 「神之子」田中將大最快21日復出NOWnews今日新聞 (2017-08-15 09:54)
因為右肩發炎而進傷兵名單觀察的洋基隊日籍投手「神之子」田中將大，今天相隔5天後，再次開始進行傳接球。
田中是在9日面對藍鳥隊時登板，他投4局失3分退場，然後12日就進傷兵名單，出賽後這4天完全沒有投球練習，只有參加一般訓練。
不過，才短短幾天，田中將大就恢復神速，他不但今天可以跟捕手傳接球，露出招牌微笑外，還可以談笑風生，完全看不出原來身上有傷。
根據洋基隊推測，他最快有機會21日對戰紅襪隊比賽中再度回到陣中。
田中將大本季出賽23場，8勝10敗，防禦率4.92。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Relax Time 嶄新系列日曆女錶-黑x金/37mm
- 【PAPERPLANES韓國休閒鞋】正韓製透氣網布雙拉鍊皮革拼接休
- A.S.O 嬉皮假期 全真皮編織彈力綁帶楔型厚底涼鞋(黑)
- NO Monday 12 Windows系列設計師錶-米白/43mm
- 【VALEINO】羊皮紅鉚釘ROCKSTUDS平底鞋(黑粉綠邊)
- 【東方翡翠寶石】觀音菩薩A貨天然緬甸玉玉珮項鍊/淡綠糯種/
- 鐵三角 ATH-DWL770 2.4G高傳真立體聲可切換數位無線耳機組
- ALBA雅柏xBEAMS SOLIDITY Vol.20 聯名限定電子錶 W865-KNB0
- 【NIXON】Ranger 45 Leather 軍事戰略潮流設計腕錶-仿舊錶
- LOVME 懷舊復古個性數字腕錶-IP黑x紫色刻度/38mm
世大運滑輪溜冰陳彥成奪金（2）【中央社】
世大運【NOWnews今日新聞】
世大運網球【NOWnews今日新聞】
跆拳女神拚世大運 陳湘婷盼拿第一金【中央社】
聯盟正調查湖人引誘泡椒事件 若為真或將重罰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》