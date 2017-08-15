因為右肩發炎而進傷兵名單觀察的洋基隊日籍投手「神之子」田中將大，今天相隔5天後，再次開始進行傳接球。

田中是在9日面對藍鳥隊時登板，他投4局失3分退場，然後12日就進傷兵名單，出賽後這4天完全沒有投球練習，只有參加一般訓練。

不過，才短短幾天，田中將大就恢復神速，他不但今天可以跟捕手傳接球，露出招牌微笑外，還可以談笑風生，完全看不出原來身上有傷。

根據洋基隊推測，他最快有機會21日對戰紅襪隊比賽中再度回到陣中。

田中將大本季出賽23場，8勝10敗，防禦率4.92。