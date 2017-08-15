（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠宏皏H闡述企業永續經營的《向光》，以及傳達工藝設計理念的《Predator 21 X 不畏挑戰》兩支短片，贏得2017年德國紅點（Red Dot）傳達設計獎。



宏皏球品牌行銷暨策略運籌中心總經理黃資婷表示，這是宏眴澈蚰H影片形式參加德國紅點設計獎；如何在數位匯流的世代，透過多元的數位敘事手法，在影像故事中傳達企業價值及品牌設計理念，是宏眭韘~努力的目標之一。



黃資婷說：「我們感到很驕傲，這兩支傳達企業永續經營以及工藝設計理念的影片，獲選2017年德國紅點傳達設計獎，這對於我們持續堅持以人為本，心懷科技，永續創新的理念，是莫大的肯定。」



《向光（Making the Dream Possible）》紀錄宏皉b全球三個國家與非營利組織夥伴合作，為當地經濟較為弱勢的孩童培養數位能力、創造數位機會的過程。



《Predator 21 X不畏挑戰（Predator 21 X Design Story – Facing Challenges Head On）》描述宏硅X艦電競筆電Predator 21 X背後的工藝設計故事。



除了傳達設計大獎，宏祫晹7項產品獲得2017年紅點設計獎，獲獎產品包括Predator 21 X旗艦級曲面電競筆電、Acer Switch 3二合一筆電、Spin 7可翻轉超薄筆電，以及Chromebook 11 N7、可翻轉的Chromebook Spin 11，和TravelMate Spin B1可翻轉筆電與H7850高畫質4K投影機。



德國紅點傳達設計獎（Red Dot Award：Communication Design 2017）與Red Dot產品設計獎（Red Dot Award：Product Design）、Red Dot概念設計獎（Red Dot Award：Design Concept），為紅點（Red Dot）設計獎所包含的三大獎項。



紅點傳達設計獎評選標準包括設計品質、美感、功能性、原創性及媒材選用等，同時評審也將考量作品是否簡潔明確且富有情感。2017年共計有來自50國、超過8000件參賽作品參與角逐。1060815