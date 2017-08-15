哈利波特童年故居求售 要價百萬英鎊中央社 (2017-08-15 09:36)
（中央社記者戴雅真倫敦15日專電）電影「哈利波特」中被用來當作哈利波特童年故居的14世紀房舍現在求售，售價為99萬5000英鎊，約新台幣3980萬元。
「哈利波特」迷一定可以馬上認出這棟位於索夫克（Suffolk）拉文納姆（Lavenham）的房舍。
在電影「哈利波特：死神的聖物Ⅰ」（Harry Potter and the Deathly Hallows Part One）當中，這棟房舍位於高錐客洞（Godric’s Hollow），是哈利父母被佛地魔殺死、小哈利得到閃電疤痕的地方。
英國廣播公司（BBC）報導，這棟房舍在5年內第2度求售。房地產商卓納斯（Carter Jonas）表示，這棟房舍「相當具有歷史意義」。
這棟房舍名為「德維爾屋」（De Vere House），在中世紀時，德維爾家族是僅次於國王最富有的家族。德維爾屋所在地拉文納姆，被認定是英國保存最完整的中世紀村莊之一。
「電訊報」報導，房舍內有6間臥房，並有接待廳、畫室、客廳、餐廳，以及兩間廚房。其中2間臥房內建衛浴。房舍後有一座向南的花園，種植了玫瑰、忍冬花、薰衣草及鳶尾花。
德維爾屋的大門，在英國被拍攝次數第2多，僅次於首相官邸唐寧街10號。1060815
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