（中央社記者張建中新竹15日電）IC設計廠偉詮電宣布與安森美結盟，合作推出全系列USB PD壁式充電器參考設計，可望為旗下USB PD控制器銷售注入成長新動能。



偉詮電指出，與安森美合作推出的45W USB PD 3.0 電源配接器方案，採用旗下PD3.0協議控制器WT6632F /WT6615F，與安森美的初級端高頻准諧振反激式電源管理晶片NCP1340等產品。



偉詮電與安森美合作的45W USB PD 3.0電源配接器方案可支援PD 3.0或高通QC 3.0快速充電協議，適用於包括智慧手機、平板電腦與筆記型電腦等領域。



受惠USB PD控制器等新產品出貨暢旺，偉詮電今年來營運穩健成長，前7月合併營收達新台幣12.64億元，年增12.61%；法人預期，偉詮電今年業績可望成長兩位數百分點。1060815