（中央社記者吳家豪台北15日電）繼三星Galaxy S8系列之後，宏達電年度旗艦智慧型手機HTC U11將於下一代作業系統「Android O」釋出時，支援數據傳輸速度快2倍的藍牙5.0技術。



宏達電日前在官方部落格宣布，HTC U11硬體原本就已準備好支援藍牙5.0傳輸技術，不需額外安裝韌體更新。



宏達電指出，等到下一代Android作業系統「Android O」釋出更新時，HTC U11用戶就能開始享受藍牙5.0帶來的優點。



藍牙5.0相較先前版本，不但數據傳輸速度快2倍，傳輸距離也增加4倍，而且進行數據廣播所包含的資訊量也多出8倍。首款支援藍牙5.0的手機為三星Galaxy S8系列。1060815