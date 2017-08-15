（中央社記者張謙香港15日電）香港民主黨成員林子健日前聲稱因聲援已故諾貝爾獎得主劉曉波，而遭陸方人士強押毆打。香港警方追查後發現，林子健並未被強押，涉嫌誤導警方，今天凌晨已將林扣押調查。



綜合香港電子媒體的報導，林子健凌晨被警方帶回位於新界東部的馬鞍山寓所調查，期間林子健被銬上手銬，預料會被通宵扣查。



官方香港電台引述西九龍總區刑事總部警司鄭麗琪說，警方調閱案發地點的監視器畫面，發現林子健當天的行蹤與林子健先前向警方所說的有出入，且並未發現事主被人推上車。



鄭麗琪說，當天林子健搭車安全離開旺角，因此，有理由相信他向警方提供虛假資料，誤導警務人員。



在林子健被捕前，香港網路媒體傳真社也曾報導，「案發地點」的多家商店監視器拍攝一名疑似林子健的人當天在旺角出現，但畫面中沒有他被人擄走的情況。



對於這則報導，鄭麗琪說，相信這名男子就是林子健。



林子健於11日在民主黨創黨主席李柱銘、前主席何俊仁和現任黨籍立法會議員林卓廷的陪同下召開記者會，聲稱懷疑因聲援劉曉波、試圖將劉曉波生前喜愛的球星簽名寄給劉曉波遺孀劉霞，而遭中國大陸執法人員擄走禁錮和毆打。



林子健在記者會上說，10日下午，他在旺角遭2名講普通話的人脅持上車，並遭毆打、強灌不明氣體以致昏迷，更遭對方用釘書機在大腿上釘了許多次。



而他翌日凌晨發現自己躺在香港西貢一處海灘上。



但他沒有立即報警，卻是先回家洗澡，然後與民主黨商討此事。他事後說，是黨內叫他先舉行記者會。



林子健在會晤記者後才到醫院醫治腿傷並到警署報案。



事發後，警方高層對此表示高度關注，指示重案組調查。



過去幾天，泛民主派一直高調處理此事，其中公民黨黨魁楊岳橋對事件表示非常憤怒，認為如果事件屬實，是踐踏香港的底線。



立法會22名泛民議員前天更聯署致函保安局局長李家超，要求與保安局和警方討論林子健報稱「遇襲」一事。



不過，對於林子健聲稱遭大陸執法人員擄走一事，本地輿論存在不少質疑，認為事件疑點頗多。



如果林子健在事件中確實「誤導」警方，不但他本人會被起訴，恐怕民主黨以至整個泛民陣營都會受牽連，至少形象會受到損害。



此外，假如林子健確實「誤導」警方，民主黨內部是否知情，也將可能是警方調查焦點之一。1060815