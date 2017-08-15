作者：Facebook香港及台灣公共政策總監陳澍

愈來越多人透過Facebook作為獲取資訊、與朋友家人作分享及連繫的平台，而Facebook動態消息功能的目的是讓用戶獲取與他們有關的資訊或內容。

Facebook鑑於每天都有大量的動態消息發布，因此為它們作相應的排名，以確保用戶能看到他們最關心的內容及資訊，不會錯過一些重要消息。

Facebook作為一個匯集所有想法及意見的平台，讓人們相互交流及連繫，以及向用戶展示他們或會感興趣和有意義的內容，因此動態消息理應是資訊性及娛樂性的。

動態消息的價值在於其包含了不同的角度及觀點，所以Facebook希望透過排名方式，呈現用戶認為最具意義及吸引的內容及消息。

Facebook一直研發工具改善動態消息的品質，並為出版商訂立社群守則，助其發布更佳的動態消息。例如：

1.清除標題黨：粉絲專頁應避免使用隱瞞或誇大內容的標題。標題應清楚給予讀者該內容的概念，而不應含誇大及斷章取義成分。

2.減少濫發者：專頁不應有意地濫發PO文，讓其動態消息得到異常較多的傳播。

3.資訊準確：Facebook十分關注誤導資訊的發布，並視為嚴重問題，因假資訊對社群有害，同時荼毒社會的互信。粉絲專頁應明白此嚴重性，並該謹遵操守，為真確社會盡一分力。

跟據動態消息的核心價值，Facebook正努力使用不同措施以減少濫發者的影響力。如果分享的PO文內之連結傾向包含低質素內容，例如標題黨、誇大成分及錯誤資訊，Facebook將降低該連結在動態消息上的排名，以助改善動態消息的整體質素，讓用戶能接觸更具真確資訊性及切身的消息。