香港民主黨成員林子健日前聲稱遭大陸執法人員擄走禁錮和毆打，事後被發現可能提供虛假資料誤導警務人員。今天凌晨，林子健遭警方扣押調查。綜合媒體報導，林子健於凌晨之後被警方帶回其位於新界東部的馬鞍山寓所進行調查，期間他被鎖上手扣，預料會被通宵扣查。



香港電台引述警方的說法說，警方翻查案發地點的視頻，發現林子健當天的行蹤與他早前向警方所說的有出入，且並未發現事主被人推上車。有理由相信他向警方提供虛假資料，誤導警務人員。



林子健於11日在民主黨議員陪同下召開記者會，聲稱懷疑遭大陸執法人員擄走禁錮和毆打。過去幾天，泛民主派一直高調處理此事，認為如果事件屬實，是踐踏香港的底線。



如果林子健在事件中確實「誤導」警方，不但他本人會被起訴，恐怕民主黨以至整個泛民陣營都會受牽連，至少形象會受到損害。



此外，假如林子健確實「誤導」警方，民主黨內部是否知情，也將可能是警方調查焦點之一。



