中新社倫敦8月13日電 （邢翀）雖然大滿貫得主劉虹缺席，但倫敦田徑世錦賽女子20公里競走的金牌沒有旁落：21歲的中國小將楊家玉在最後的直道衝刺中擊敗了中國隊的老對手墨西哥人岡薩雷斯，以1小時26分18秒的成績獲得冠軍。中國名將呂秀芝在終點前領到第3張紅牌，沒有成績。

中國隊此次在女子20公里競走上派出三名年輕隊員參賽。今年24歲的呂秀芝是里約奧運會女子競走20公里銅牌、2015北京世錦賽銀牌得主。本賽季她走出1小時26分28秒，排名世界第四。22歲的王娜和21歲的楊家玉本賽季也都有著穩定表現。

倫敦當天下午艷陽高照，氣溫在22度左右，白金漢宮前的賽道兩側聚滿了各國觀眾。負責直播的英國廣播公司主持人在現場不停地強調中國選手的名字。「呂（秀芝）只有24歲，居然拿到那麼多大賽獎牌，另外兩名中國選手也非常年輕和出色，太不可思議了！」

比賽開始后，三名中國選手與岡薩雷斯以及里約奧運第四、義大利人帕爾米薩諾一直處於第一集團，直到進入後半程，選手之間差距開始拉開。15公里時，已經形成了楊家玉、呂秀芝、岡薩雷斯三人領跑隊伍；到了最後5公里，兩名中國選手緊緊夾擊岡薩雷斯，三人幾乎齊頭並進。

衝刺開始。這樣的畫面和去年裡約奧運會類似，當時正是劉虹、呂秀芝對岡薩雷斯形成夾擊，劉虹在最後20米處成功超越，兩人為中國隊奪得一金一銅。

現場歡呼聲漸起，主持人又開始呼喊楊家玉、呂秀芝、岡薩雷斯三人的名字。最後2公里處，楊家玉開始提速，衝到最前，呂秀芝則緊隨岡薩雷斯身後，之後三人均開始加速。

最後1公里，呂秀芝成功超越楊家玉和岡薩雷斯，佔據第一位，這時裁判突然出了一張紅牌，呂秀芝的速度明顯慢了下來，又被岡薩雷斯超越，楊家玉仍保持微弱領先；距離終點只剩20米時，主裁判走上賽道攔住呂秀芝，又出示了一張紅牌，呂秀芝累計3張紅牌被罰下。領先的楊家玉保持住優勢，率先衝線，以1秒險勝岡薩雷斯。

賽后呂秀芝情緒低落，一直低著頭，說不出話。記者問，最後衝刺是心太急了嗎？她點了點頭，淚水一涌而出。

獲得自己第一枚世錦賽金牌，並走出個人最好成績，楊家玉看上去疲憊多於興奮。她坦言，最後衝刺時還是很恐懼岡薩雷斯，怕超不過她。「最後真的是用盡全身力量去拼了。」

談及呂秀芝最後的紅牌，楊家玉連說遺憾。「訓練和生活上秀芝姐對我照顧很多，之前還想三人包攬前三，真是太遺憾了。」（完）