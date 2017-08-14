8月14日，2017鄂爾多斯中國圍棋大會嘉年華活動全部結束。13日，在賽場發生了令人難忘一幕：一位志願者在工作時身體不適，長時間流鼻血仍堅持工作，令人佩服。據了解，此次圍棋大會招募了40位來自外地以大學生為主力的志願者，本地的志願者大概有100多名。志願者們在接受記者採訪時紛紛表示，這次圍棋大會收穫很多令人難忘，希望自己的付出會增添圍棋大會的色彩。

堅持工作的這位志願者來自南京，目前剛大學畢業從事圍棋普及教育工作，他向記者介紹：「這次比賽看到招募信息時就毫不猶豫的報了名，畢業季想出來走走。這次比賽他的主要工作是比賽的報名及裁判工作，空餘的時間也可以參加其它的比賽，自己這次多對多指導棋戰勝了職業棋手，也是挺開心的。」

在賽場也有很多美女裁判同樣也是大學生志願者，她們大多參加過很多大學生圍棋活動，可以說是「老司機」了。一位志願者向記者介紹了當地大學生圍棋活動的情況，她覺得圍棋在高校普及難的問題依然存在，但讓更多的高手參與活動同樣是擴大影響的重要手段，引出了令人深思的話題。

「其實這次像幽靈圍棋比賽裁判工作壓力還挺大的，但還是會覺得很值。也通過這次比賽認識了很多的朋友，可能是更大的收穫」。一位志願者坦誠，這次圍棋大會比賽開始前一段時間仍可以報名，給裁判的工作增添了壓力，在工作區能感受到他們的壓力。

一位鄂爾多斯當地的志願者在接受記者採訪時表示：「這次圍棋大會應該算是伊金霍洛旗很大的一次活動了，當地很重視，在電視上看到了很多報導，自己能盡份力也很榮幸」。

圍棋大會嘉年華活動的舉辦離不開志願者的辛勤勞動，為每一位志願者的堅持和執著點讚。

（陳金鐸）