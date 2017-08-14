8月12日，第十三屆成都乒校賽區開戰。本次成都乒校站比賽，吸引來自全國各地的乒乓高手，96支隊伍報名，約三百五十名名乒乓球愛好者參賽，斯帝卡公司對巡迴賽的獎勵為10萬元，並首次採用小組6個隊的大循環，讓參賽者多打球，也算是對四川球友的一份真誠的回報。

中國乒協西部國際培訓中心主任、四川省乒羽中心書記、四川省乒協副主席、秘書長代天雲，成都市乒乓球運動管理中心主任江嘉章，成都市乒乓球運動管理中心書記陸世義，中國乒乓球隊女隊主力隊員、世界冠軍朱雨鈴等參加了開幕式。代天雲、朱雨玲、江嘉章、陸世義、朱雨玲同時為本次大賽開球。

從2004年開始，斯帝卡響應中國乒乓球愛好者的要求，創辦了面向全國業餘乒乓球選手的全國乒乓球巡迴賽，至今已是13年。每年曆經六站歷時半年，單站比賽人數數百人，單站獎勵上十萬，嚴謹的比賽規程，人性化的比賽程序無一不體現了斯帝卡對賽事的高標準要求。比賽期間組委會組織使用斯帝卡特製的球拍及海綿球。

開幕式起始，乒乓寶貝為到場觀眾獻上了激情四射的乒乓寶貝舞蹈，隨後國家乒乓球隊隊員、世界冠軍、四川籍選手朱雨玲現身現場，接受參賽球友的挑戰。

下周六日，成都乒乓球再燃戰火，首屆「一帶一路」春天印象成都國際乒乓球公開賽將於2017年8月19日至20日在成都青白江體育中心舉行。這是一次以絲路精神推進「一帶一路」沿線國家和地區體育文化傳播、交流與發展，展示乒乓魅力，提升薈萃天府文化的頗具影響力的國際體育傳統大賽，也敬請關注。

最終經過兩天的激烈比賽，各組別冠軍終有歸屬，前三名如下：

中青年組

冠軍：奧聖格胤乒乓球俱樂部一隊

亞軍：奧森體育一隊

季軍：山裡人隊

中成年組

冠軍：奧聖格胤乒乓球俱樂部三隊

亞軍：南部冠軍隊

季軍：四川立祥俱樂部

公開組

冠軍：動能體育

亞軍：西體俱樂部

季軍：友誼乒器一隊

（Charleen）