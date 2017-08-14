曼聯新賽季的英超首戰，紅魔以4-0的比分大勝西漢姆聯迎來了開門紅。賽后曼聯主帥穆里尼奧接受天空體育採訪時談及了對於本場比賽的看法。

穆里尼奧說：「比賽很艱難，在2-0時還很開放，對手有機會進球。這實際上不是一場4-0的比賽。當你在場上感覺放鬆時，你就會踢得很自信。我們的開局不好，看起來很緊張，但是之後我們踢出了高質量的表現。我喜歡用自信來形容，球員們踢得很自信，這是一場非常積極的表現。對於在新俱樂部的新球員來說，自信是非常重要的。每個人都期待前鋒進球。對莫拉塔，魯尼，盧卡庫，拉卡澤特而言，首秀進球都是很好的事情，對他們的自信很有幫助。」

曼聯大勝后暫時登上了積分榜榜首，對此穆帥說：「事實是我們開始贏球了，也排在了榜首，但是這沒什麼意義。球隊的表現和自信才是我更看重的。上賽季對陣西漢姆我們丟掉了2分，今天我們拿到了3分。事實就是，在比賽的最後階段，我們打進了第三球以及第四球，而不是在球場上無聊地控球。」

對於兩位新援盧卡庫和馬蒂奇的表現，穆里尼奧表示：「英超教會我的就是你需要儘快適應拿出表現。盧卡庫和馬蒂奇都有多年的英超經驗，對他們來說適應很容易，林德洛夫則需要時間。馬蒂奇是個頂級球員，有頂級的穩定性，我們需要這一點。盧卡庫非常有侵略性，所以他們兩個改善了球隊還有我們的踢球方式。我們有很好的條件成為比去年更好的球隊。我們沒有膨脹，但是這是一個好的開始。我非常滿意球隊的自信。」

被問到是否對於切爾西出售馬蒂奇感到驚訝，穆里尼奧說：」這要看幕後發生了什麼，但這點我們並不知情。我並沒有打擾馬蒂奇或者切爾西，但當他的經紀人告訴我，我們能擁有他的時候，我知道事情就有些不對勁，但我們只是付了錢。我把馬蒂奇帶回斯坦福橋是因為他具有特殊的才能。自從我離開之後我一直都想著他對我們來說會是一個完美的選擇。」

（雷利）