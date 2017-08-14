8月13日，2017鄂爾多斯中國圍棋大會嘉年華活動火熱進行。記者觀察到這次參加圍棋大會各個項目的有很多身穿統一服裝的小棋手，其中以內蒙古當地為主。據一位家長介紹，近些年來圍棋逐漸被政府重視，下校園的政策逐步推進，自己帶孩子來參加這次圍棋大會是為了拓寬眼界，爭取向高手學棋的機會。

這位家長的孩子是本地的業餘3段，聊起孩子學棋的緣起和經過，家長說起初其實在當地圍棋根本沒人認識到，後來有一個經驗豐富的老師過來，經過努力招生達到了很大規模，推進了本地圍棋教學培訓的發展。當地政府重視圍棋的普及，給予政策支持和幫助，從今年起將正式作為課程進入校園，整體是一個良好的環境吧。孩子很喜歡，所以做為家長還是要全力支持他。

「不過當地的老師水平還是有限，通過圍棋大會向高手請教學習，感覺給孩子一種全新的視角，讓孩子來見識見識很不錯，希望以後能有更多這樣的機會，讓更多的圍棋高手走進鄂爾多斯。」

從圍棋大會的火熱中不難看到圍棋教育普及的發展，我們可以從一張張可愛的笑臉中看到光明的未來。

（陳金鐸）