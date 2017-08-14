圍棋大會嘉年華獲獎名單 聶衛平為混雙冠軍頒獎北京新浪網 (2017-08-14 02:11)
8月13日下午6時，2017鄂爾多斯首屆中國圍棋大會嘉年華圓滿結束，混雙錦標賽、女子圍棋賽、閃電戰、幽靈賽等名次及獲獎名單依次揭曉。棋聖聶衛平蒞臨現場，與中國圍棋協會副秘書長邵煒剛、中國圍棋協會常委馬小曼等領導嘉賓為獲獎選手頒獎。
2017鄂爾多斯首屆中國圍棋大會嘉年華系列賽獲獎名單
「清華圍棋基金杯」混雙錦標賽
5-16名獲獎人名單：
（唐陸陸、王書彤）、（方夢雅、袁碩）、（唐建良、王喜蔚）、（胡波、杜雨卿）、（黎鶴群、李新舟）、（楊明松、洪洋）、（陳金鐸、連秋羽）、（王群、曾素萍）、（高嘉欣、韓麗昕）、（常利飛、方淳）、（劉寅婧、張家堯）、（林勝、馬媛媛）
獎金：2000元/組
冠軍：胡陸、戴一鳴；獎金10000元
亞軍：盛月亮、蔡嘉鳴；獎金6000元
季軍：（宋容慧、郭澄清） （李鑫怡、李建欣）；獎金4000元
女士圍棋賽
5-8名：黎鶴群、趙天晨、韓麗昕、戴一鳴
冠軍：常利飛
亞軍：尹鶴淇
季軍（並列）：周樂萱、唐可雲
「清華圍棋基金杯」混雙親子組
4-8名：（回敬辰、回益）、（李暉、李致行）、（孫志剛、孫拓希）、（王宇、王紫涵）、（楊朗、楊文斌）
季軍：吳海智、吳柏成
亞軍：付利、付思銘
冠軍：秦峰、秦思玥
圍棋閃電戰：
4-8名：紀嘉偉、薛鎮江、陳俊宇、唐陸陸、周樂萱
季軍：彭梓舟
亞軍：楊明松
冠軍：馬天放
幽靈圍棋：
4-8名：周宗昱霖、王欣、尹志合、沈通、韓佩霖
季軍：趙昊志
亞軍：潘超豪
冠軍：魏宏宇
王誼為馬拉松圍棋賽前三名
馬拉松圍棋賽
最多對局獎季軍：劉墨軒
亞軍：方淳
冠軍：任樹國
最多勝局獎季軍：方淳
亞軍：段榮潔
冠軍：任樹國
最高勝率獎季軍：任樹國
亞軍：唐澤海
冠軍：方淳
（胡波）
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