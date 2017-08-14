突發急性腸胃炎 王宇退出田徑錦標賽跳高決賽北京新浪網 (2017-08-14 02:14)
因為突發急性腸胃炎，王宇選擇退出世錦賽跳高決賽。
日期:8月14日凌晨，在倫敦進行的2017年世界田徑錦標賽，中國選手王宇宣布退出今天的跳高決賽。據王宇描述，熱身時突感身體不適，診為急性腸胃炎，疼痛難忍，所以不得不放棄比賽，前往進一步治療。
王宇是男子跳高項目小將，他今年曾跳出2米30的成績，排在世界排名的第13位。資格賽他跳出2米29，已經發揮了自己的水平。這也是他第一次進入世界大賽的決賽，雖然不具備奪牌實力，輕裝上陣，表示力爭跳出2米30以上的成績。卡達名將巴爾希姆今年狀態出色，有望首次奪得世錦賽冠軍，而他的主要對手是烏克蘭名將邦達連科。
這裏，也祝福王宇好好養傷，早日康復，在以後訓練比賽中，繼續突破自己，跳出新高度。（新體）
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