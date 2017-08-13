「神話」Andy來台變吃貨 回韓國努力甩肉NOWnews今日新聞 (2017-08-14 02:10)
南韓團體「神話」成員Andy（李先鎬）12日訪台，為「紅心字會」籌募弱勢兒童營養餐費，舉辦愛心見面會。他一抵台就接受多家媒體訪問，並於13日舉行記者會與見面會。Andy此次訪台做公益的善舉，也成為韓國團體神話成立19周年中，首位多次舉辦海外公益見面會的藝人。
他抵台的第一晚，也抽空到台北市欣賞夜景，也去了樂華觀光夜市，停留了將近二小時，吃了大腸麵線、蝦仁羹麵、肉圓、蜜汁燒烤、烤乳豬捲、台式泡菜、雞排、珍珠奶茶、烤骰子牛、地瓜球，玩了三局空氣槍射氣球等；唯獨看到臭豆腐，聞到臭豆腐味，就直呼：「喔不，我的天呀！」
▲Andy 12日抵台。（圖／紅心字會提供 , 2017.8.13）
在13日下午的公益記者會上，Andy也嘗試體驗寫書法，親筆寫下「從心出發」，而紅心字會秘書長李顯文，將刻有李先鎬印的琉璃玉璽送給Andy，讓他在書法作品上蓋下印鑑。李先鎬也感謝粉絲，付出真心願意跟著他一起，讓愛傳播到各地。
晚間的見面會上，Andy襲一身白色西裝，以歌曲〈PROPOSE〉揭開活動序幕，主辦單位也貼心準備各式台灣小吃，笑得他說，在台灣吃太多，回韓國要減肥運動，除此之外，他也化身小廚師，親手製作三明治給粉絲吃。
Andy見面會上除了表演〈LOVE SONG〉、〈單戀〉、〈To my love〉等多首歌曲，也與700位粉絲拍照、擊掌，而此趟活動也替弱勢兒童籌募了將近250萬元的善款，幫助了300位弱勢小朋友的助學金及三餐餐費，他將於14日搭乘班機OZ712，預定中午12：55分離台。
▲Andy在公益記者會上寫書法。（圖／紅心字會提供 , 2017.8.13）
▲Andy在見面會上做三明治給粉絲吃。（圖／紅心字會提供 , 2017.8.13）
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