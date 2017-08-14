8月13日，午後的廣州白雲機場，陽光依然火辣，外號「巫師」的第一屆恆大世界斯諾克中錦賽冠軍、現世界排名第二的希金斯成為第一個抵達賽地的參賽球員，面對記者，他毫不掩飾自己第一個抵達廣州的用意，就是想衛冕成功。14日，包括丁俊暉、馬克-威廉姆斯、尼爾-羅伯遜在內的大部分名將都將抵達賽地，恆大2017世界斯諾克中錦賽一觸即發。

恆大2017世界斯諾克中國錦標賽將於8月16日在廣州揭幕，丁俊暉、塞爾比、奧沙利文、傅家俊等72位世界最強斯諾克球星齊聚羊城，上演世錦賽級的巔峰對決，門票已於8月11日在大麥網發售，決賽門票最低只有100元。火熱的羊城，一場斯諾克頂級盛宴即將重啟。

恆大2017世界斯諾克中錦賽總獎金高達70萬英鎊，冠軍獎金達到15萬英鎊，是中國獎金最高的世界職業斯諾克比賽。從參賽陣容來看，幾大名將的對碰頗具看點。丁俊暉被分在上半區，與丁俊暉同在2/4區的名將有巴里-霍金斯。塞爾比身在1/4區，與丁俊暉同在上半區。3/4區方面，梁文博與傅家俊有望在1/4決賽中相遇。

衛冕冠軍希金斯是率先抵達廣州的世界名將，這一回他是憋足了勁要再拿一次冠軍，或許是高達15萬英鎊的冠軍獎金刺激了這位見慣大場面的老將。「廣州確實比歐洲要熱，但這一點也不影響。中國的美食很多，可這回我的眼裡只有冠軍獎杯，贏了球再想別的」，希金斯風趣地表達對賽事的展望。

本次比賽雖然是世界斯諾克最高規格的比賽，但為了滿足廣大斯諾克愛好者欣賞斯諾克大師們的的球技，部分門票價格非常划算：決賽門票最低僅100元。決賽VIP門票價格為1080元，位置較好的看台票價格為780元、480元。

（董正翔）