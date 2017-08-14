中新網北京8月13日電 記者從賽事組委會獲悉，由根河市人民政府主辦，北京龍騰奧賽體育發展有限公司承辦的「根河之戀·2017中國冷極夏季森林馬拉松賽」，13日在根河市根河源國家濕地公園舉行，包括眾多國內頂級選手在內的530餘名馬拉松選手及當地體育愛好者共1000多人參加了比賽。

這是繼2017中國根河國際冷極冰雪馬拉松賽之後，該市成功舉辦的又一重要賽事。內蒙古根河市素有「中國冷極」之稱，森林覆蓋率達91.7%，是我國森林覆蓋率最高的縣市。8月份平均氣溫20℃，是夏季馬拉松極佳選地，此次全程比賽都是在屬於無人區的森林中進行，參賽選手普遍感受是，大森林景色優美，空氣清新，跑著舒服。

內蒙古隊選手何引麗奪得女子全程冠軍，成績是2小時34分23秒。組委會供圖

近年來，根河市大力發展「旅遊+」戰略，「旅遊+體育」是非常成功的模式，該市先後舉辦了冬季馬拉松、汽車拉力賽、中國式摔跤夏令營等活動，成功地將體驗旅遊做成發展工程，推動了體育旅遊、森林旅遊、民族風情旅遊及全域旅遊的深度融合，形成了新的業態，帶動了新的經濟增長點。

本次賽事設全程馬拉松、半程馬拉松和5公里迷你馬拉松三個項目，僅限中國籍（含港澳台）選手報名參賽。組委會提供的賽事總獎金近80萬人民幣，男女全程冠軍分別獲得10萬元大獎。

跑者在風景如畫的跑道上奔跑。組委會供圖

上午7時30分，根河市委書記張洪岩、市委副書記、市長李鐵群及各方嘉賓共同為比賽鳴槍。

經過激烈的角逐，許王以2小時17分45秒的成績奪得男子全程馬拉松冠軍，這是今年國內馬拉松最好成績，何引麗以2小時34分23秒獲得女子全程馬拉松冠軍，劉洪亮和金銘銘分別獲得半程馬拉松男女組冠軍。（完）