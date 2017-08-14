英超首輪曼聯4-0戰勝西漢姆。紅魔新援7500萬先生盧卡庫迎來了完美的英超首秀，頭頂腳踢轟入兩球，幫助球隊取得了勝利。BBC賽后狂讚稱盧卡庫讓曼聯的鋒線脫胎換骨，他已經成為了老特拉福德的鋒線新寵。紅魔本賽季想要衝擊英超冠軍，就需要一個這樣的盧卡庫！

今年夏天，曼聯與皇馬就莫拉塔的轉會糾纏了一個月，最終紅魔選擇放棄轉而搶下了盧卡庫。儘管7500萬鎊的價格在當時充滿爭議，但如今質疑之聲已經漸漸平息了。日益瘋狂的轉會市場是一個因素，更重要的是，盧卡庫證明了自己的實力配得上這樣的價格。

此役，盧卡庫作為曼聯的首發中鋒表現堪稱完美。第34分鐘，馬蒂奇后場攔截成功，拉什福德帶球一路突進，隨後送出一腳直塞，盧卡庫前插后1V1面對喬-哈特，他選擇了用左腳抽射，皮球擊中左側立柱之後彈入了球網。這次射門角度異常的刁鑽，沒有給哈特任何的機會。

進球之後，盧卡庫的慶祝更是徹底點燃了球迷的情緒。他用手指著曼聯的隊徽，大聲怒吼咆哮，他幾乎用最短的時間就贏得了曼聯球迷的心。這個進球方式也是穆里尼奧所喜歡的，在反擊當中曼聯的速度終於打出來了，盧卡庫的第一步起動的確非常快，令對手難以防範。

在上賽季，曼聯如何取得第2粒擴大優勢一直是個無解的難題。但這個困局也終於被盧卡庫所破解，第52分鐘，姆希塔良左側開出自由球，盧卡庫在禁區內高高躍起，甩頭破門，將比分擴大到了2-0，從第一粒進球的精確抽射，再到第二粒進球霸氣的頭槌破門，盧卡庫展現了自己超全面的個人實力。怪不得穆里尼奧說盧卡庫目前已經是世界級前鋒了。

盧卡庫的到來徹底讓曼聯的進攻活了起來，他以一個點帶開了整個面。如果仔細看比賽的話，可以看到曼聯本場比賽增加了更多的邊路傳中，無論是拉什福德還是瓦倫西亞，都有意識的傳一些高空球來尋找盧卡庫，而上賽季這樣的戰術並不多，而且當盧卡庫第一步起動時，他的爆發力與絕對速度都不慢，曼聯在反擊當中的威力也將大增。

憑藉此役的兩個進球，盧卡庫成為曼聯隊史第4位英超首秀梅開二度的球員。此前三位分別是范尼，威爾遜和拉什福德。 在本場為曼聯進球之後，盧卡庫已經在英超代表三支球隊在首秀中都有進球了，另外兩支是切爾西與西布朗。另一方面，盧卡庫展現出了強弱通吃的跡象，周中歐洲超級杯曼聯對陣皇馬的比賽中，盧卡庫也為球隊打入一球，在代表曼聯出戰的2場正式比賽當中，比利時魔獸一共打入了3球，他在紅魔有著一個完美的開局。

對於穆里尼奧來說，他把自己的鋒線賭注下在盧卡庫身上，如今看來是相當有眼光的。至少從至今的表現來看，盧卡庫配得上曼聯的投資和穆里尼奧的信任。只要將這樣的狀態延續下去，曼聯本賽季無疑是英超爭冠中最不可忽視的一支力量。不要忘了，盧卡庫如今只有24歲，還有大把的潛力可挖。在如今這個動輒轉會身價就要上億的時代，曼聯在盧卡庫身上砸下的巨款絕對是物有所值的。

（Cinderella）