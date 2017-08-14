中新社倫敦8月13日電 （邢翀）女子50公里是本屆世錦賽的新增項目。在倫敦世錦賽收官日，中國兩小丫分別摘得該項目銀牌和銅牌，銀牌得主尹航還打破了她自己保持的亞洲紀錄。

在本屆世錦賽開賽前十天，國際田聯突然宣布，增添女子50公里競走項目，參賽達標成績是4小時30分。而在此前，女子競走僅有20公里一項。

比賽在當地時間清晨開始，鳴槍起跑后，尹航一直與漢里奎斯處於領先集團，楊樹青與巴西選手達-羅薩和美國選手伯內特處於第二集團。比賽進行到20公里處時，尹航和漢里奎斯兩人領先第二集團的優勢已超過了5分鐘。圖為中國選手楊樹青最後衝刺。

此次50公里競走有七名選手參賽，包括美國選手三人、中國兩人、巴西和葡萄牙各一人。出生於1997年的尹航曾在今年走出4小時22分22秒的世界第二好成績，1996年出生的小將楊樹青狀態穩定，兩人均輕鬆達標參賽；但世界紀錄保持者葡萄牙名將漢里奎斯的實力更勝一籌。

比賽前5公里，參賽選手並沒拉開太大差距；10公里時，尹航一直與漢里奎斯處於領先集團，楊樹青處於第二集團；進行到20公里處時，尹航和漢里奎斯兩人的領先優勢已超過了5分鐘。

當地時間8月13日，2017倫敦田徑世錦賽女子50公里競走決賽結束，在一場只有7名選手參加的決賽中，37歲的葡萄牙名將漢里奎斯以打破世界紀錄的4小時5分56秒奪得金牌，中國選手尹航以4小時8分58秒打破亞洲紀錄，摘得銀牌，另一名中國選手楊樹青獲得銅牌。圖為中國選手尹航、楊樹青進行比賽。

半程過後，漢里奎斯開始提速，在30公里計時點以4秒的優勢領先尹航，並在35公里處將差距擴大到50秒；最後15公里，尹航已經難以追趕漢里奎斯的步伐；而楊樹青則逐漸趕超原本領先她的美國選手。

最終，漢里奎斯以4小時5分56秒的成績奪得首枚世錦賽女子50公里競走金牌，打破了自己保持的該項目世界紀錄；尹航以4小時8分58秒打破亞洲紀錄排名第二；楊樹青以4小時20分49秒刷新個人最好成績，獲得銅牌。

第一次參加世界大賽就獲得銀牌，尹航說自己有些意外。「沒想到世錦賽能有這個項目，也沒有太多備戰時間，自己心情比較放鬆，但第一次參賽還是很興奮，也很希望站上領獎台。」

兩位中國姑娘均表示，很高興能為中國隊奪得獎牌，這次比賽是很好的學習機會。「從其他選手的比賽經驗和意志上學習到很多，很難得。」

男子50公里競走，法國選手迪尼茲以3小時33分12秒打破世錦賽紀錄奪冠，領先第二位日本選手近8分鐘，中國有三人蔘賽，唯一完賽選手牛文斌以4小時1分35秒排名第30位。（完）