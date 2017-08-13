▲《豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀》，謝金晶（左起）、余天、李亞萍、賀一航、王彩樺。（圖／記者林柏年攝 , 2017.08.13）

「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」昨（13）日晚間在「擁恆文創園區」熱鬧舉辦，余天、李亞萍、蔡小虎、王彩樺、林義芳、翁立友、陳隨意、黃思婷與吳克群等多位藝人皆參與演出，現場來了近三千名粉絲。蔡小虎雖因演唱會聲音沙啞，但仍演出相挺豬哥亮；余天談老友，懊悔沒有在生前見面，演出時，更與妻子李亞萍在舞台上淚崩。

談到此次演出的感受，李亞萍感嘆，「悲喜參半，感覺好像當他的來賓群，但是卻沒有主人了。」余天在一旁聽完接口，「唉，老實講，我滿後悔跟他吵架的，以前天天吵，可是不像最近這樣子，以前經常吵一吵，第二天就好了。」講到這裡，他的聲音有些哽咽，「這麼好的朋友，認識這麼久的朋友，現在想起來非常懊惱又後悔，如果他在住院的時候，我可以去看他，我一定會罵他，你怎麼把身體搞成這樣？為什麼知道生病的時候不去好好治療？一定要把自己搞成這樣？現在已經來不及了。」余天話裡盡是後悔。

▲蔡小虎回憶往事。（圖／記者林柏年攝 , 2017.08.13）

蔡小虎則表示：「我前天剛在台中辦完演唱會，目前是燒聲（聲音沙啞）的狀態，因為跟豬大哥有特別淵源，所以今天唱了兩首豬大哥早期喜歡唱的歌。」提及過去與豬哥亮合作的往事，蔡小虎臉上滿是懷念，「三十年前跟他在藍寶石的時候，有一檔呢，老闆叫豬大哥把頭髮給梳起來唱壓軸，那時，我每次唱完都會到二樓去看他唱這些歌曲。」「他對我其實像老師，又像大哥。那時候在藍寶石他就常講，因為他給我第一名，我才會有今天。」