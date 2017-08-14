8月13日下午，圍棋大會嘉年華來到第三日，各項豐富而精彩的嘉年華活動陸續收官。下午5點，嘉年華全部賽事結束，明星棋手與棋迷見面會在伊金霍洛旗影劇院舞台重磅登場，圍棋大會組委會副總指揮王誼擔任主持人，宣布這次邀請來的明星棋手——棋聖聶衛平。

聶老走上台來和大家揮手致意，王誼首先和聶老聊起了中國足球，聶老拿起話筒就說：中國足球我們都不好評論他，我們大家看球的時候滿懷希望，看完后卻受傷的心，中國足球不好好學習圍棋是沒有希望的，我已經跟他們反覆說過很多次，必須要好好學習圍棋。

聶老給大家講起了國家隊的足球緣：「常昊、古力他們就很喜歡踢足球，不過他們用思想、用意識、不僅僅是用身體，中國圍棋隊的足球水平是相當有實力的，圍棋隊一般都是5人制，踢小場所向無敵，我們踢小場配合好、意識好 、大局觀也好，雖然體力有弱點，南非國家隊踢小場好多年都沒贏過圍棋隊。國家圍棋隊的足球還買過票，90年代五毛錢一張票，我們的對手是國家隊女子足球隊，最後惜敗。中國國家足球隊的人要是用圍棋思維去踢球的話，那不要說是亞洲冠軍，世界冠軍也奪回來了！」場上掌聲雷動。

談及對首屆圍棋大會的感受，聶老坦言：今年是圍棋協會成立55周年，陳老總說過一句話：「國運盛棋運盛」，當年國運不盛的時候棋運也比較衰落。今年是首屆全國圍棋大會，照我的說法，全國圍棋大會早就應該搞了，當然現在搞「亡羊補牢為時不晚」，現在我們做不晚，只要我們做就好，圍棋協會給全國圍棋愛好者提供了一個平台，讓大家在一起歡度圍棋嘉年華，提供了九路棋盤、男女混雙、三人團體、啤酒賽等各種各樣的圍棋賽事，昨天發獎各種獎項看的我眼花繚亂，其實就應該這樣讓參與的每位愛好者都有機會得獎，雖然肯定還有疏漏的地方，但已經做得很不錯了，我想給我們圍棋協會、圍棋部，還有鄂爾多斯伊金霍洛旗點個讚，這個事情是我們中國圍棋的大好事，很好！

隨後主持人王誼自陳：從小跟著聶老在中日圍棋擂台賽等世界大賽南征北戰，親身感受聶老師多才多藝，但是大家都不知道，今天在中國圍棋大會這個舞台，聶老師能否給大家一展身手。現場一下子炸開了鍋，紛紛用掌聲喜歡聶老獻藝。王誼還在現場自己做主，給聶老師找了歌伴。

聶老現場先點了一首《敖包相會》，舞，台上的大屏幕馬上變成，彷彿置身巨型KTV，聶老於是，不過現場出現了小狀況，聶老唱到一半的時候突然卡頓了，沒法唱下去的聶老顯得不太盡興，又點了一首《三套車》和《莫斯科郊外的晚上》，唱完后仍覺不盡興，準備來一首鄧麗君的日文版《我只在乎你》，現場音樂響起，聶老用流利的日語唱完，全場掌聲不絕。

現場唱歌的間隙，聶老還回答了現場觀戰提問，一位小棋手將手高高舉起，他問道：阿爾法狗已經打敗了人類，那我們要不要改變學習圍棋的方法？聶老回答到：人類對阿爾法狗差距很大，但它沒改變圍棋的本質，圍棋的方法不會變。王誼補充：它也是學了人類的棋譜才進步的，所以方法是一致的。

現場還有一位成年人提問：聶老師印象最深的是哪盤棋？聶老說：我下過激烈刺激的棋很多，在擂台賽擔任過主將的時候連贏過11盤，每一盤都很刺激印象都很深刻，但最刺激的應該還是跟小林光一的那盤，到中盤的時候自己形勢已經告急，他當時下得好的話我可能要輸，這種情況下他退縮了下就被我翻盤了，這盤棋非常的刺激，但每一盤棋都很重要。

聶老的見面會進行了一個多小時，因見面會後聶衛平還要給獲獎棋手頒獎，全場再次響起熱烈的掌聲，歡送聶老下台休息，聶老的見面會為嘉年華的收官添上了點睛之筆。

（胡波）