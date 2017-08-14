於2008年出生的陳品淵，外表看起來就是乖乖的小學男生。知道新浪體育的記者要採訪自己，他顯得有些羞怯，回答問題時不時會看一看站在身旁的母親。脫下頭盔，汗滴從他的頭髮一路滑至臉頰。

從小學1年級開始，陳品淵就開始接觸冰球。「那次我們是去滑冰的，後來一位冰球教練就說我的孩子滑冰速度很快，就問我們要不要讓他練練冰球。」這麼一試，陳品淵就喜歡上了冰球。

2017年「新浪杯」亞洲青少年冰球聯賽總決賽在北京上演。陳品淵在父母的陪伴下，再次從無錫來到北京。8月13日，傍晚時分，陳品淵已經打完了第三場比賽（每場比賽用時為一個小時）。

「累嗎？」聽到筆者的問題，陳品淵搖了搖頭，他的眼神時不時地看向別處，害羞的小男生很是可愛。但，誰又能想像到，指要站在冰場上，陳品淵就是充滿鬥志和勇氣的，「他不怕撞擊，也不怕受傷，我覺得練冰球這個項目鍛煉了他的勇氣。」兒子在冰場上所展現出的意志品質與頑強讓媽媽深受感動。

在第三場比賽結束后，深圳鯊魚隊的外教特地走到陳品淵的身邊，剛剛結束的比賽，陳品淵的表現讓他眼前一亮，「你有一顆大心臟，我真的非常喜歡你。」外教毫不吝嗇對陳品淵的讚揚之辭。站在一旁的陳媽媽楊女士笑得很自豪。

「在冰場上，我可以交到好朋友。」這是陳品淵喜歡冰球的理由。

楊女士透露，在兒子練冰球2年的時間里，他和丈夫都很是支持，「2年的時間，家裡開銷大概60萬左右。」

這可是一筆數目不小的數字，「我兒子之前有一年的時間，每周末都會從無錫坐高鐵到北京，在北京的一傢俱樂部里學冰球。有的一節課要380元，有的一節課要480元，再加上高鐵費用，住賓館的費用，而且每次都是他的爸爸陪他來的。」

原來，為了堅持學冰球，曾經有一年的時間，陳品淵每個周末都會長途跋涉1000多公里，從無錫到北京練冰球，這段練冰球之路在很多大人看來都需要充沛的毅力，更何況只有不到10歲的孩子。「我不會覺得累。」陳品淵眼神誠摯地對筆者說道。

「很多時候，我覺得主要是孩子在堅持，所以我和他的爸爸也在堅持。」每周五上完上午三節課，陳品淵就會和父親一起前往高鐵站，周日下午，他又會在爸爸的陪伴下，坐高鐵回到無錫。熱愛冰球，陳品淵沒有耽誤學業，楊女士說，上個學期的期末考試，陳品淵的語文和數學都考了90分以上。

看得出來，陳品淵在冰球方面很有天賦。若干年後，楊女士是否期待兒子可以站上職業賽場？「我倒是沒想得那麼遙遠。」她笑得很真誠。

那麼，陳品淵有何理想？「我的理想是有一天可以打NHL，像宋安東一樣。」這是陳品淵的鴻鵠之志。

（董正翔）