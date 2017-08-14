國際奧委會甩鍋奧運會 魏紀中：中國需承擔責任北京新浪網 (2017-08-14 00:50)
前段時間，國際奧委會決定，洛杉磯和巴黎將會承擔起2024和2028年兩屆奧運會的主辦，奧委會也是很無奈，由於退出申辦的城市太多，現在只剩下了巴黎和洛杉磯，奧委會居然想出好辦法，把兩屆奧運的主辦權都拱手送出，至少最近兩屆奧運會不需要傷腦筋了。看起來，奧運會再也不是香餑餑，而是成了燙手的山芋。
尤其是去年的里約奧運會，被認為是歷史上最為失敗的一屆奧運，不僅在設施和組織上備受吐槽，最後也成了虧本的買賣，場館也被廢棄，巴西政府因此背上了沉重的債務負擔，到了今年申辦奧運的時候，很多城市都望而卻步，於是只剩下巴黎和洛杉磯。
對此，中國體育界的元老魏紀中表示，中國提倡節儉，多承擔責任也是應該的。他認為全世界申辦奧運的熱情在減少，主要的原因有三個：一是新媒體對於傳統媒體轉播權的衝擊；二是讚助商的減少；三是成本太高，勞民傷財。
由於北京奧運會被認為是歷史上最成功的一次，所以魏紀中表示，中國要多為國際體育事業做貢獻，承擔責任也是理所應該。這樣的論調，和此前國際奧委會主席巴赫的說法如出一轍，魏紀中的意思是以後中國辦奧運應該節儉起見，但是我們真的能節約辦奧運嗎？
對此很多網友有自己的看法：我們已經舉辦過一次成功的奧運，這一次已經夠了，不需要再舉辦第二次；奧運會這麼勞民傷財，還不如把這些錢用在軍事或者民生上面；誰辦誰出錢，魏紀中是不是要自己出錢啊？對此，不知各位看官有何意見？
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