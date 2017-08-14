日期:8月13日23:00(英國當地時間16:00)，2017/18賽季英超首輪一場焦點戰在老特拉福德球場展開角逐，曼聯主場對陣西漢姆。

曼聯近16次對陣西漢姆僅負1場，其餘15場取得9勝6平。近17次聯賽對陣西漢姆也僅負1場，其餘16場12勝4平。雙方在英超聯賽中交戰42場，曼聯26勝11平5負優勢明顯，其中主場17勝2平2負。雙方歷史交鋒137場，曼聯64勝30平43負佔據上風。

曼聯此前英超首輪取得16勝與切爾西並列英超球隊之首。穆里尼奧此前執教英超8個賽季中首輪取得7勝。穆里尼奧執教生涯在周日主場的聯賽中取得86勝26平保持不敗。新援盧卡庫和馬蒂奇首發出場。

曼聯開場后試圖控制比賽。盧卡庫頭槌擺渡被解圍，姆希塔良禁區右側射門高出。姆希塔良傳球，馬塔禁區左側的射門被喬-哈特出擊封堵，馬塔底線附近回傳，盧卡庫小禁區邊緣的射門又被馬蘇亞庫封堵。博格巴挑傳，反越位成功的馬塔禁區左側傳中盧卡庫，但奧邦納及時攔截解圍。隨後喬-哈特又在角球混戰中搶在盧卡庫之前擊出皮球。

曼聯第33分鐘打破僵局，馬蒂奇搶斷奧比昂，拉什福德反擊中直傳，盧卡庫禁區左肋10碼處單刀低射，皮球擊中左側立柱內側入網。比利時人13次對陣西漢姆打入10球。阿瑙托維奇頭槌擺渡，諾布爾左路禁區邊緣外凌空抽射高出。半場補時，阿尤傳球，諾布爾回敲，費爾南德斯禁區邊緣勁射被德赫亞撲出。

曼聯(4-2-3-1)：1-德赫亞；25-瓦倫西亞，4-瓊斯，3-拜利，17-布林德；31-馬蒂奇，6-博格巴；8-馬塔，22-姆希塔良，19-拉什福德；9-盧卡庫

西漢姆(4-2-3-1)：25-喬-哈特；5-薩巴萊塔，2-里德，21-奧邦納，26-馬蘇亞庫；16-諾布爾，14-奧比昂；20-阿尤，31-費爾南德斯，27-阿瑙托維奇；17-埃爾南德斯

托特納姆熱刺客場2比0取勝紐卡斯爾。第48分鐘，謝爾維故意踩踏阿里被紅牌直接罰下。第61分鐘，埃里克森斜傳禁區內，阿里小禁區邊緣凌空捅射入網。第70分鐘，埃里克森混戰中帶球突破，另一側趕上的本-戴維斯12碼處射入右下角。