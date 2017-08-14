8月13日，2017「新浪杯」亞洲青少年冰球聯賽總決賽進入第一個比賽日。上午10：00，U8組兩場北京德比為總決賽揭幕。U8冠軍組除深圳雪狼今日沒有比賽，其他四支球隊均完成了自己的總決賽首秀。第一場比賽由北京浩泰勇士對陣北京驍龍，後者以一球優勢小勝北京浩泰隊。

在第二場北京德比中，臨時組建的北京海淀北極熊隊，以12-1的大比分擊敗北京浩泰揚帆隊。據主教練孟優介紹，隊員來自不同的學校、俱樂部和聯隊，為了參加這次「新浪杯」的比賽，特意臨時組建了這支球隊。孟教練對球員今天的表現非常滿意，雖然陣型、整體配合不太理想，但對於臨時組隊的北極熊來說，已經非常可圈可點了。相比而言，北京浩泰揚帆隊的表現並不盡如人意，明日，北京浩泰楊帆將對陣上海暴龍隊，北京北極熊將挑戰濟南泉龍隊。

下午四點，濟南泉龍與北京飛熊冰翼隊進行了一場「慘烈」的戰爭。北京飛熊冰翼隊20-0濟南泉龍隊，濟南全場無反擊之力，甚至不能攻入一球。賽后，濟南泉龍隊主教練姜春濤表示，自己球隊與北京隊確實存在很大的差距。濟南泉龍隊組建時間短、球員年齡小、球齡也短，打不過冰球氛圍濃厚的北京球隊非常正常。濟南泉龍隊是山東省唯一一支青少年冰球隊，擁有一位出色的女冰小前鋒金芮羽和一位女門將孫思汶。球員們都是從零基礎開始學習，至今不過一年多的光景。來參加新浪杯的比賽更多的是抱著學習、交流的心態，促使隊員回去更好地訓練和提升自己。

在17：00和20：00，U8精英組和冠軍組由分別進行了兩場比賽。其中，武漢零度陽光奇兵隊0-9負於北京飛熊V隊，北京飛熊冰翼隊14-0大勝上海暴龍隊。明日，U8組還將迎來五場比賽，積分榜走勢將更加明了。

（Joker）