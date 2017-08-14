8月13日，2017「新浪杯」亞洲青少年冰球聯賽總決賽在北京朝陽大悅城打響。隨著U6、U8組先後亮相，U10組也在晚間18：00-20：00進行了今天的兩場爭奪戰。

武漢奇兵迎開門紅 戰勝火龍本是實力使然

北京零度陽光火龍隊雖然強大，但是隊伍內部也分水平高低之分。參加本次總決賽選拔組U10的北京火龍07B隊，就是火龍眾多球隊中較弱者。而武漢奇兵隊在分區賽中的表現並沒有太多亮點，主客場均負於同區的鄭州雪豹隊獲得亞軍。比賽開始前，不少冰迷先入為主地認為火龍隊一定會戰勝武漢隊。但比賽開始后，武漢奇兵出色的表現，讓我們不得不「士別三日，刮目相看」。

賽前，武漢奇兵的主教練關宏磊召集齊了所有球員進行了一番「戰略部署」，詳細地位隊員講解了盯人、防守反擊以及跑位時的注意事項。隨著比賽的進行，隊員把教練的叮囑在場上得以運用，加上球隊默契的配合，最終4-0大勝北京火龍隊。

賽后，關教練表示，把孩子的心態放平是球隊取勝的關鍵。青少年比賽中，輸贏永遠是最不重要的。所以不給孩子灌輸「強隊」、「弱隊」的概念，才能讓孩子們在比賽中以平常心面對對手，從而發揮出自己的水平。

北京深圳上演京粵大戰 深圳鯊魚全英文亮相

與其它中國本土球隊不同的是，深圳鯊魚隊遞交了一份全英文的球員名單。這是由於深圳鯊魚隊的隊員，全部來自國際學校，且主教練是一位加拿大人，所以這支球隊在眾多隊伍中顯得很「洋氣」。但在今晚19：00開哨的的比賽中，鯊魚隊還是不敵北京球隊飛熊Wonder，沒能拿到總決賽首勝。在明日的比賽中，深圳鯊魚隊將對陣同來自於南方的佛山龍隊。佛山龍在分區賽中，以六場不敗的戰績獲得冠軍，明日的U10廣東德比將成為全場的焦點之一。

（Joler）