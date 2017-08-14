8月13日，2017海上絲綢之路（中國·覺華島）橫渡挑戰賽，在「海上絲綢之路」起點、葫蘆島興城市開賽。中國橫渡第一人張健、搜狐董事局主席兼CEO張朝陽等17名橫渡勇士，成功挑戰興城海峽。其中，張朝陽實際遊程13.1公里，全程用時4小時12分鐘。

作為國內首個海上馬拉松賽事，本次橫渡在興城市覺華島海域舉行。在中國一帶一路戰略規劃中，覺華島是海上絲綢之路的起點，立秋之後，這裏最高溫度多在27、28度，氣候比較舒適。13日當天的橫渡挑戰，就在這樣秋高氣爽、環境優美之地正式開賽。

千帆直播對賽事進行了實時直播，許多無法到現場觀賽的網友通過直播「身臨」現場，為比賽加油助威。

早上7點45分，比賽舉行了簡短的開幕儀式，在千帆直播的鏡頭面前，張朝陽表情輕鬆，頻頻與網友打招呼。隨後，張朝陽與橫渡高手們共同喝下踐行酒，挑戰正式開始。首次參加橫渡挑戰的張朝陽，主要採用蛙泳游法，全程節奏控制的非常好，尤其在賽程後半段面對逆流時，他不斷交替泳姿以保存體能。

在游泳運動中，橫渡是極富挑戰性，要克服風浪大、水流急、長時間浸泡海水等諸多難題，還要面對海蜇等海洋生物干擾，因此對體能、意志力的要求非常高。為此，張朝陽進行了密集的前期訓練，從體能、營養、康復等方面全面準備。

最終，張健、張朝陽等17位橫渡挑戰者，由興城海濱浴場橫渡至覺華島碼頭，順利完成挑戰，直線距離10公里。其中，張朝陽實際遊程13.1公里，全程用時4小時12分鐘。

首次橫渡就能取得這樣的成績實屬不易，除了賽前針對橫渡進行的系統性訓練，張朝陽成功橫渡覺華海峽，在於這麼多年，他一直堅持運動，保持著出色的身體素質和意志。尤其這兩年，他堅持5公里日常跑步，採用最後一公里加速衝刺的「4+1」跑法，有針對性的提升耐力、爆發力。

「以前沒游過這麼遠，最多就2、3公里，到5公里的時候還有體力，就想要堅持到底，這樣挑戰才有意義。橫渡的過程中要注意換氣和細節的處理，才能比較省勁。」賽後接受採訪時，張朝陽透露自己原本計劃5公里，但是最終堅持完成了全程挑戰，「因為愛好登雪山、跑步，我的腿部力量比較強，蛙泳主要靠腿部力量，所以在這方面比較有優勢。」

作為中國互聯網先鋒人物，張朝陽本身也是體育運動的愛好者、倡導者。多年以來，除了率領搜狐在產品上一次次應對時代挑戰不斷創新，張朝陽也一直在挑戰身體的極限，從早期的登山，再到馬拉松，直到現在挑戰橫渡。

2003年5月5日，藉著紀念人類成功登頂珠峰50周年的契機，張朝陽登上了珠峰海拔6666米的高度，同年10月，他登頂海拔5396米的雲南哈巴雪山。2008年10月，他又率領搜狐登山隊成功登頂海拔6330米的唐拉昂曲峰。

完成登山的諸多挑戰之後，從2015年4月7日開始，張朝陽在公眾平台宣稱開始「嚴肅認真的跑步」。52之天后，他就突破了42公里，完成人生的第一個馬拉松。隨後，在各種馬拉松、越野跑活動中，都能見到張朝陽的身影。今年5月舉行的第八季「搜狐新聞馬拉松」，張朝陽與眾多明星大咖、商業名流更是跑出國門，在日本北海道著名的「櫻花大道」挑戰馬拉松。

而難度極大的橫渡運動，則成為張朝陽最新的目標。此次，攜手張健在「海上絲綢之路」起點進行橫渡，除了繼續挑戰自身極限，他更以實際行動踐行「絲路精神」。