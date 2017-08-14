冰球賽第二日前瞻：佛山龍一日雙賽 女冰前鋒再上陣北京新浪網 (2017-08-14 00:10)
「新浪杯」亞洲青少年冰球聯賽比賽現場
8月14日，「新浪杯」亞洲青少年冰球聯賽將迎來選拔組第二個比賽日。
分區賽不敗神話佛山龍一日雙賽
14日上午11點，佛山龍隊將率先挑戰北京勁旅宏奧飛熊wonder隊。佛山龍隊在5月20日結束的華南賽區分區賽中，以6場不敗的戰績擊敗深圳雪狼、湛江虎鯊隊，一舉奪得華南賽區冠軍。佛山龍隊的實力在華南賽區受到大家的一致認可，但到了冰球氛圍濃厚，水平領先的北京，他們能否延續自己的良好狀態與之一搏？
當日晚間9點，佛山龍隊還將遭遇自己在華南賽區的老對手深圳雪狼隊。深圳雪狼在分區賽的表現比起一路高歌猛進的佛山龍略遜一籌，以0：10輸掉了比賽。但深圳雪狼的小隊員在這種實力下仍然努力拚搏，讓我們看到了冰球運動帶給孩子們的堅韌。分區賽后，雪狼隊的隊員針對大賽做足了準備和布置，希望得以與北京和老對手當面切磋。
濟南女冰前鋒再戰北京球隊
14日下午13時，濟南泉龍將在分區賽結束近三個月後，再次來到北京挑戰北京冰球隊。與分區賽不同的是，這次他們的對手是首次交戰的北京北極熊。
在今年5月23日進行的北京站分區賽中，濟南泉龍隊客場挑戰北京麒麟。濟南泉龍隊7號金芮羽在與麒麟隊員的拼搶中得球，對準球門一記挑射打進了客隊的第一粒進球，也是唯一一粒進球，贏得滿堂喝彩。這位女冰小將是濟南隊的主力隊員，與女門將孫思汶是一對好搭檔。濟南泉龍冰球隊成立時間較短，各方面實力與強大的北京隊存在客觀現實的差距。但濟南小將和家長們的心態都很樂觀，他們只想通過一場一場與高手的巔峰對決，不斷提升自己的實力，讓孩子儘可能多地感受冰球的樂趣。
（Joker）
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