《我呸》低俗被禁唱？ 蔡依林經紀人回應傳聞NOWnews今日新聞 (2017-08-14 00:00)
蔡依林（Jolin）海內外人氣高，每一首歌曲都獲得高度關注，她2014年歌曲《Play 我呸》歌詞、MV都被誇超有創意，還入圍金曲獎最佳年度歌曲，但網路上卻傳出一份大陸8月10號的批文，上海市文化廣播影視管理局審批檔以「歌詞內容低俗」為由，禁止她在9月的商演上演唱《Play 我呸》。
《Play 我呸》歌詞幽默，嘲諷明星露奶搏版面等議題，MV中蔡依林也搞怪扮演體操老師、女明星等多種角色，如今卻傳出該首歌曲被禁，引起歌迷熱議，但該份文件上蔡依林的名字打錯，也沒有蓋上官印，真假引起質疑。
根據《蘋果日報》報導，Jolin的經紀人表示，不清楚主辦單位報批的狀況，但說過去也曾發生類似報批不過的狀況，最後經主辦單位解釋，都順利能唱這首歌，同時也透露該場商演本來就沒有安排這首歌曲，所以不了解為何出現這個新聞。
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