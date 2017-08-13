BL界鬼才的はらだ老師來台舉辦首場海外簽名會。（圖／台灣東販提供）

台灣東販特於今（13）日的漫博上邀請到在日本被譽為BL界鬼才的はらだ老師來台舉辦個人首場海外簽名會。現場還有多位讀者精心準備了自己製作的小禮物送給老師，此舉也讓原本害羞內向的はらだ老師，瞬間臉上堆滿了幸福的笑容。而簽名會結束時，心情愉悅的はらだ老師也在離場的過程中，於會場後方的簽名板上留下了可愛的簽名繪。

《八田百田》周邊精品。（圖／台灣東販提供）

はらだ老師所繪製的可愛插畫。（圖／台灣東販提供）

簽名會結束後隨即進入了訪談階段，はらだ老師表示雖然是第二次來台，卻是第一次在台舉辦簽名會，而前一次來台則是因為自己私下來台品嘗美食。在訪問的現場，はらだ老師表示自身從小就愛看少女漫畫且深受種村老師及銀魂的影響，但在漫畫創作方面，則是從同人的二次創作時期開始，而會開始BL題材創作的部分，則是源自於他人詢問是否要嘗試看看這樣的題材，因此開始了相關的創作。

在訪問的現場也談到在はらだ老師作品當中，有些許作品著墨於人性及社會的黑暗面及無奈面的部分，はらだ老師表示平時會注意社會上的問題及現象，而各個作品的誕生除了融合社會上所發生的事情外，也有參考周邊朋友身邊所發生的各種事情及狀況。

而在眾多的作品當中，其實はらだ老師並沒有侷限於特別喜歡的攻受類型，而是根據不同的故事結構及場景描繪出最適宜的人物，但在角色設定部分則較偏向意志力上面較弱的受，而在攻的部分則是較為強勢的個性。

簽名會上聚集了眾多喜歡はらだ老師的粉絲。（圖／台灣東販提供）

簽名會結束後，はらだ老師表示首次在台舉辦簽名會，深深的感受到台灣讀者的熱情，另一方面，對於台灣印象最鮮明的則是美食。而本次來台令はらだ老師印象最深刻的是烏魚子與鹽水雞，而印象深刻的原因則是因為跟啤酒十分的適配，而會後訪談也在愉快的氛圍中為「はらだ」首次的海外簽名會畫下了完美的尾聲。

粉絲開心展示はらだ老師的親手簽名版。（圖／台灣東販提供）