伊朗氯氣外洩 300多人出現中毒症狀中央廣播電台 (2017-08-13 16:12)
伊朗國營電視台今天(13日)報導，伊朗西南部發生氯氣外洩事件，導致300多人出現呼吸道和其他問題。
報導指出，這些受害民眾都被送到迪茲富勒市(Dezful)的醫院治療，當地位在首都德黑蘭(Tehran)西南方大約800公里處。其中30人必須住院，其餘都已經出院。
報導指出，外洩的氯氣來自當地1家自來水工廠中，1座廢棄倉庫的儲存槽。目前不清楚氯氣外洩的原因。
迪茲富勒人口25萬，位於富產石油、鄰近伊拉克邊界的胡齊斯坦省(Khuzestan)。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
每秒50GB！科學家研究高頻傳輸比現有Wi-Fi快百倍【北京新浪網】
傳Android O正式版21日發佈 或名奧利奧【北京新浪網】
真女神！紅遍中國的台灣最美雙胞胎長大了(圖)【北京新浪網】
台灣最美雙胞胎 小時候天真可愛，長大了女神范！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》