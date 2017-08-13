伊朗國營電視台今天(13日)報導，伊朗西南部發生氯氣外洩事件，導致300多人出現呼吸道和其他問題。

報導指出，這些受害民眾都被送到迪茲富勒市(Dezful)的醫院治療，當地位在首都德黑蘭(Tehran)西南方大約800公里處。其中30人必須住院，其餘都已經出院。

報導指出，外洩的氯氣來自當地1家自來水工廠中，1座廢棄倉庫的儲存槽。目前不清楚氯氣外洩的原因。

迪茲富勒人口25萬，位於富產石油、鄰近伊拉克邊界的胡齊斯坦省(Khuzestan)。