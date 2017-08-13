李崇萍老師與漫寶、粉絲們大合照。（圖／東立出版社提供）

一年一度的漫畫博覽會到了倒數第二天，趁著週末假期，朋友們呼朋引伴一起前來參與這場盛會，炎炎夏日的熱度沒有把粉絲的熱情減退，反而不斷升溫、消費力十足，將世貿一館擠得水泄不通。而東立出版社於今日舉辦國人漫畫家李崇萍老師的簽名會，吸引眾多熱愛《非愛宣言》的粉絲們前來參加活動，甚至有南部的朋友特地北上就為了看老師一眼，幸運抽中簽名組的粉絲朋友們也高舉簽名板及簽名資格組的精品直呼非常高興，與老師近距離的互動也讓現場氣氛熱烈、笑聲不斷。

《非愛宣言》人形立牌。（圖／東立出版社提供）

此次簽名會準備的編輯禮。（圖／東立出版社提供）

自今年漫畫博覽會開展至今，東立出版社舉辦多場簽名會，從昨日日本漫畫家三浦忠弘老師的《搖曳莊的幽奈小姐》手中接棒，國人漫畫家李崇萍老師於本日舉辦了簽名會，其作品《非愛宣言》以演藝圈為題材，描述女歌手與搖滾樂團吉他手的戀愛故事，作品劇情鋪陳深受粉絲喜愛，完結篇的出版也讓粉絲們相當滿足，期待老師繼續創造出更多有趣的作品。

漫寶的獻花給李崇萍老師。（圖／東立出版社提供）

準備送給讀者的明信片。（圖／東立出版社提供）

除了拿到簽名組外，李崇萍老師還為興奮不已的粉絲們準備精美小禮物想送給民眾，透過有獎徵答的方式，讓彼此的心更加靠近！睽違已久重新發行、老師的出道作品《天堂城市2017》，一上到書櫃便被死忠粉絲們瘋狂搶購一空，前作《搖滾狂潮》也被熱情詢問有無再版，現場讀者表示能夠看到老師並買到喜歡的作品覺得非常感動。

李崇萍老師正在為讀者簽名。（圖／東立出版社提供）

此次東立出版社推出多樣精彩作品和優質周邊精品，其中有今夏最夯的台灣名產屏東精靈美少女們所推出的原創輕小說《東津萌米．穗姬》、《迷路小瑪在萬金》以及充滿知性與感性的《小滿的府城日誌》，都在現場等待書迷朋友們一次收集。而注目新書《庫洛魔法使 透明牌篇》、《偶像夢幻祭公式debut book》、《精靈幻想記6》等，以及諸多精品都已完售，可見在這個炎熱的夏天裡漫迷們依舊熱情滿滿。