快學會省電10招就不擔心手機沒電。（圖／翻攝自Pixabay）

現代許多民眾都習慣出門一定要帶手機和行動電源，就怕手機沒電什麼都做不了！但若忘記帶行動電源出門該怎麼辦？別擔心，資安專家趨勢科技整理出「省電 10 步驟」與大家分享，只要做好這些步驟，就能大幅減少用電量，不再煩惱耗電問題。

1.查看哪些App偷吃電

到手機的設定看看App消耗的電量，若有些App很少用確很耗電可考慮解除安裝。

2.使用「螢幕自動亮度調整」功能

智慧型手機螢幕通常都很耗電，透過「自動調整螢幕亮度」可讓手機針對不同環境都調整螢幕亮度，降低耗電狀況。

3.減少螢幕開啟時間

除螢幕亮度之外，開啟的時間也是越短越好，建議可以將「自動鎖定」或是「螢幕逾時」的時間調到方便自己使用的最短時間內節省電力，通常建議都是15秒。

4.在收訊良好的地方使用網路和打電話

使用網路和打電話也很耗手機電量，因為手機必需要接收基地台的訊號和傳送訊號回基地台，但若手機跟基地台間的收訊不良，就需要增加跟基地台溝通的頻率，消耗的電量也會增加。

5.多用Wi-Fi無線網路

通常在收訊良好的Wi－Fi環境下可以比較省電，傳輸距離較短、使用功率較低，普遍的速度比手機網路快，因此可以節省傳輸的耗電。如果在有良好收訊的無線網路Wi－Fi環境下，可多利用Wi－Fi來上網。

6.關閉通知訊息

無論是Facebook、Instagram、Twitter或是其他App的通知訊息，都是耗電的原因之一。若非必須即時接受通知訊息，把它關閉也可以更加省電。

7.移除主畫面上用不到的App

主畫面上很多的App有客製化工具列，它們也是耗電的原因之一，因為需要不斷透過App與網站連結，也就需要不斷消耗著電量，如果不需要時時關注可把它們移除掉。

8.關閉定位追蹤

當很多App會使用GPS追蹤你的地點，浪費很多電，因此可以將定位調整為透過4G與Wi－Fi定位，就可較省電也可獲得基本定位服務，只不過當然沒有GPS定位來的精準。若完全沒用到，也可選擇關閉GPS追蹤的功能，有需要再開啟，或設定在「使用App的時候」才開啟以節省電量。

9.啟用省電模式

多數手機都有「省電模式」這個功能，此功能還可以調整，像是節省處理器（CPU）的電力、螢幕亮度、震動，或是不要連3G／4G等等，當螢幕切斷時同時切斷數據傳輸、通知、GPS，可有效幫助省電。

10.關閉「自動更新應用程式功能」

把這項功能關掉，或選用「僅透過Wi-Fi自動更新應用程式」來幫應用程式更新，手機就不會自動下載與更新軟體，也不會偷偷消耗電量和網路流量。

