▲李毓芬（紅圈左）現身柯振東爸爸柯耀宗（前排右二）慶生會。（圖／翻攝自instagram，2017.08.13）

藝人柯震東與李毓芬從2014年開始，多次被拍到出雙入對，3年內也分分合合，卻始終沒承認交往。今（13）日凌晨，李毓芬現身柯振東爸爸柯耀宗生日慶生會上，也甜蜜的站在柯震東身旁，親暱的將臉貼在他的肩上合影，大方出席男方家庭聚會的舉動，也被解讀為終於認愛了。

目前李毓芬積極宣傳新戲《我和我的四個男人》，她也曾透露與柯震東「一直都維持很好的關係。」暗示始終沒分手。

▲柯振東（左）與柯耀宗（右二）父子感情相當好。（圖／翻攝自instagram，2017.08.13）

▲柯耀宗instagram分享慶生照片。（圖／翻攝自instagram，2017.08.13）

▲李毓芬（左）近日積極宣傳新戲《我和我的四個男人》。（圖／記者陳明安攝，2017.08.04）