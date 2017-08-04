柯震東、李毓芬臉貼肩同框 甜蜜出席柯爸慶生會NOWnews今日新聞 (2017-08-13 10:24)
藝人柯震東與李毓芬從2014年開始，多次被拍到出雙入對，3年內也分分合合，卻始終沒承認交往。今（13）日凌晨，李毓芬現身柯振東爸爸柯耀宗生日慶生會上，也甜蜜的站在柯震東身旁，親暱的將臉貼在他的肩上合影，大方出席男方家庭聚會的舉動，也被解讀為終於認愛了。
目前李毓芬積極宣傳新戲《我和我的四個男人》，她也曾透露與柯震東「一直都維持很好的關係。」暗示始終沒分手。
▲柯振東（左）與柯耀宗（右二）父子感情相當好。（圖／翻攝自instagram，2017.08.13）
▲柯耀宗instagram分享慶生照片。（圖／翻攝自instagram，2017.08.13）
▲李毓芬（左）近日積極宣傳新戲《我和我的四個男人》。（圖／記者陳明安攝，2017.08.04）
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