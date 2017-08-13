台灣國際兒童影展徵件倒數 總獎金近百萬中央社 (2017-08-13 10:30)
2017年「台灣國際兒童影展」邁入第8屆，競賽項目包括「劇情長片」、「動畫長片」、「台灣獎」等7個獎項，總獎金近百萬元，影片徵件進入倒數。圖為曾雙料入圍「最佳動畫片」與「台灣獎」的作品「幸福路上」。（公視提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月13日
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