▲謝霆鋒爸爸日前暢談兒子生命中的兩個女人。（圖／翻攝自微博，2017.08.13）

謝霆鋒的爸爸謝賢日前上大陸節目，暢談兒子的兩個女人王菲與前妻張柏芝，他直說「我成天跟別人說我好喜歡張柏芝。」卻避談王菲，被外界解讀成「討厭王菲」，對此謝賢今（13）日也特別出面解釋說：「我兒子一家這麼開心，一定有原因的！」也直接表明「相當中意王菲。」

謝霆鋒與張柏芝結婚6年，育有2子，兩人在2011年離婚後，謝霆鋒與王菲在2014年上演世紀大復合。日前爸爸謝賢接受訪問時表示，很喜歡前媳婦張柏芝，還說張柏芝替他生了2個孫子，直呼：「有什麼好得過2個孫呀？」一番談話被解讀成「討厭王菲」。

▲謝賢（左）被外界解讀討厭王菲。（圖／翻攝自微博，2017.08.13）

▲謝霆鋒爸爸日前暢談兒子生命中的兩個女人。（圖／翻攝自微博，2017.08.13）

謝賢對此直呼是被「斷章取義！」他認為兒子現在個性開朗、一家子很幸福，「是有原因的。」暗示都是因為王菲的關係，再次被問到是否喜歡王菲，這次他直說：「我更是喜歡王菲。」

▲謝賢說謝霆鋒（左）現在個性開朗。（圖／翻攝自微博，2017.08.13）

▲王菲（左）與謝霆鋒2014年上演世紀大復合。（圖／翻攝自微博，2017.08.13）

▲謝霆鋒曾與張柏芝結婚6年，育有2子。（圖／翻攝自微博，2017.08.13）