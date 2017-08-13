▲陳奕（左）與魏蔓私下個性互補。（圖／三立提供，2017.08.13）

陳奕與魏蔓在台視、三立偶像劇《噗通噗通我愛你》裡甜蜜談情，兩人雖是首次合作演出，但默契十足，魏蔓說自己是慢熱的人，但意外的和陳奕很合拍。她透露自己私下認為貼心的男生是「送早餐給我吃的男人，我覺得會超貼心！」一旁的陳奕聽後大笑說：「那就去找盧廣仲吧！」

陳奕表示，處女座的魏蔓交朋友小心謹慎，而他自己則有天秤座的放鬆、樂觀，他說互補可能是兩人超合的理由，另外，在首集播出之後，網友也讚陳奕是魏蔓合作過的男星之中，與她最登對的一位，兩人聽到後互看一眼大笑，魏蔓說，因為他們了解彼此的缺點在哪裡，可以互相提醒，所以至今還沒有大麻煩發生過。

▲網友讚陳奕是魏蔓合作過的男星中，與她最登對的一位。（圖／三立提供，2017.08.13）

兩人私下互動也「親密」，在生活中魏蔓的隨性剛好可以透過陳奕的細心來彌補，她舉例說像天氣很熱，陳奕就會很不經意的為她擋太陽，即使他自己是流汗大王；日前在見面會活動中，魏蔓穿著短裙出席，一陣風吹過來她的裙子就掀起，這時大家還未注意到時，陳奕已經一個箭步站在前面為她遮擋，讓魏蔓好感動。

「小倆口」平常也愛鬥嘴，陳奕只要逮到機會就會「虧」她「不愛燙衣服！」有時在拍戲現場看到她衣服都是縐縐的，而為了怕陳奕經常唸自己，魏蔓竟利用拍戲空檔，竟跑去買熨斗，她笑說：「一直被唸是很恐怖的。」

▲陳奕（左）私下細心、魏蔓則是隨性。（圖／三立提供，2017.08.13）