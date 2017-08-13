勒索病毒變種找財源 比特幣錢包也遭竊中央社 (2017-08-13 09:30)
（中央社記者吳家豪台北13日電）資安業者趨勢科技發現，自去年以來透過惡意廣告散播、把台灣當主戰場的Cerber勒索病毒，又有新變種，在檔案加密前，先偷儲存在瀏覽器上的密碼，還會竊取虛擬貨幣比特幣錢包。
趨勢科技在官方部落格發文表示，Cerber現已成為當今家喻戶曉且演化速度最快的勒索病毒家族。就在今年5月，趨勢科技才介紹過該病毒的6個演化版本的行為演變，沒過幾個月，現在又出現了新的演化版本。
整體上，這波Cerber病毒是經由電子郵件附檔散布，其鎖定竊取的比特幣（Bitcoin）錢包有三種；第一種是比特幣官方的Bitcoin Core錢包，另外兩種是第三方的Electrum和Multibit錢包。其作法是直接偷取比特幣錢包應用程式的對應檔案：「dat（Bitcoin）」、「*.wallet（Multibit）」、「dat（Electrum）」。
此處有兩點值得注意。第一，竊取這些檔案並不代表就能取得錢包內的比特幣，歹徒仍須取得用來開啟錢包的密碼。第二，Electrum從2013年後期即不再使用electrum.dat檔案。
不過，趨勢科技提醒，新的Cerber變種所竊取的資訊不只這些，它還會試圖偷取Internet Explorer、Google Chrome及Mozilla Firefox等瀏覽器儲存在電腦上的密碼。值得注意的是，這些竊取資訊的行為都是發生在勒索病毒開始將系統上的檔案加密「之前」。
病毒一旦找到這類密碼與比特幣錢包檔案，就會將資料傳送至駭客的幕後操縱（C&C）伺服器，而且錢包檔案一旦傳送至遠端伺服器，病毒就會將電腦上的錢包檔案刪除，讓受害者蒙受更大的損失。
趨勢科技表示，從這項新的行為可以看出，駭客正試圖為勒索病毒尋找新的獲利管道，而竊取受害者的比特幣錢包，的確是一項有利可圖的潛在收入來源。
針對防範之道，趨勢科技指出，目前 Cerber 感染電腦的管道依然不變，所以原本的防範之道還是適用；使用者只要養成習慣，不要輕易開啟來自外部或不明來源電子郵件附件檔案，即可有效降低風險。1060813
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HOMAX】HHS-0006膠合鏡
- 【Royal Elastics】女-Cruiser 休閒鞋-白/天空藍(90864-005
- 【M2nd】悠寓巴黎鱷魚柏金包35cm(珍稀皮革系列 桃紅)
- Acer E5-575G-55RZ 15.6吋FHD/i5-7200U/940MX獨顯/Win10 筆
- J’code真愛密碼 繽紛黃金/316L玫瑰金白鋼項鍊
- 【東方翡翠寶石】同心圓平安扣A貨翡翠玉墜墜子/淺綠細糯種/
- J’code真愛密碼 小草莓黃金/純銀墜子 送項鍊
- 藤原簡約創意餐椅/3色
- 贈好禮 Panasonic 國際牌 5L電氣壓力鍋 SR-PG501
- 【GREEN PHOENIX 男鞋】內斂純粹極簡素面綁帶臘感牛皮兩穿
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》