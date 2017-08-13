（中央社記者江佩凌台北13日電）為豐富孩童文化視野及國際觀，「台灣國際兒童影展」今年邁入第8屆，競賽項目包括「劇情長片」、「動畫長片」、「台灣獎」等7個獎項，總獎金近百萬元，影片徵件進入倒數。



根據公視新聞稿指出，為提供台灣兒童更多元、具創意的影視作品，豐富孩童文化視野及國際觀，自2004 年起辦理「台灣國際兒童影展」（TICFF），廣邀全世界適合兒童觀賞的優良影片及電視節目來台放映；而其中「台灣獎」更是專為培育台灣本地製作團隊而特別設置。



近年來台灣影視作品多元創新，其中知名劇作「天黑請閉眼」與「麻醉風暴2」兩部作品的導演柯貞年、洪柏豪，都曾從「台灣國際兒童影展」專設的「台灣獎」脫穎而出。



台灣導演洪伯豪日前與蕭力修共同執導的醫療劇集「麻醉風暴2」備受矚目，而洪伯豪曾在2012年以劇情短片「畢業旅行」奪下「台灣獎」。



執導兼編劇「天黑請閉眼」的柯貞年也曾在2016年以「溺境」入圍，獲得當屆評審王小棣欣賞，盛讚是一名很會說故事的導演，成功形塑出台灣味的懸疑氛圍。



此外，導演宋欣穎2014年執導的「幸福路上」作品雙料入圍「最佳動畫片」與「台灣獎」，後續便以此片為雛形發展成長篇動畫版本，今年底將正式在院線播映。



公視表示，「台灣國際兒童影展」將於2018年4月兒童節期間登場，本次競賽項目包括「劇情長片」、「劇情短片」、「動畫長片」、「動畫短片」、「電視節目」、「台灣獎」及「評審團大獎」等7個獎項，總獎金高達新台幣近百萬元。



公視指出，「台灣國際兒童影展」本屆影片徵件進入倒數，截止時間為9月15日。只要是2015年8月以後完成、適合12歲以下兒童觀賞的節目或電影，都歡迎踴躍報名，影展徵件辦法請參考官方網站（www.ticff.org.tw)。1060813