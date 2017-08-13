



台視、三立週日新偶像劇「噗通噗通我愛你」陳奕首次在偶像劇中擔任人一挑大樑，網路評論用「刮目相看」四字來形容他這次的演出，原先他在表演上「衝」得很用力的，這次陳奕在演戲上提昇了內斂演法，演活了「刑少天」這角色。而魏蔓這次演出也不同以往，影評註解表現「煥然一新」，讓她好開心。

魏蔓這次與陳奕雖是首次合作演出，但默契卻是百分百，她笑說原先也很怕自己是慢熱的人會慢熟，但現在想起兩人相處覺得是多餘了，陳奕也表示對兩人個性很合拍也挺意外的，魏蔓有處女座的小心謹慎，他自己有天秤座的放鬆，樂觀、互補可能是兩人超合的理由，另外，在首集播出之後，網友也讚陳奕是魏蔓合作過的男星之中與她最登對的一位，兩人知道後互看一眼大笑，魏蔓也補充表示，因為他們了解彼此的缺點在哪裡，可以互相提醒，所以至今還沒有大麻煩發生過。

而有時在生活中魏蔓的隨性剛好可以透過陳奕的細心來彌補，她舉例說像天氣很熱，陳奕就會很不經意的為她擋太陽，即使自己是流汗大王，而日前在見面會活動中，魏蔓穿著短裙出席，一陣風吹過來她的裙子就掀起，這時大家還未注意到時，陳奕已經一個箭步站在前面為她遮擋，讓魏蔓好感動。即使百般好，但陳奕逮到機會就會小虧女生，他說：「魏蔓不愛燙衣服，有時到拍戲現場看到她衣服都是縐縐的，而為了怕陳奕經常唸自己，魏蔓利用拍戲空檔，竟跑去買熨斗，她笑說：「一直被唸是很恐怖的。」

陳奕被問到如果在現實生活中遇見魏蔓這類女神級的女孩會怎麼做，陳奕笑說希望剛好可以有共同的朋友，能藉由朋友來認識吧，他強調真的不敢跟不認識的女生搭訕，但相信會偷偷看她，而魏蔓也被問到男人怎樣最貼心，她毫不思索地就說：「送早餐給我吃的男人，我覺得會超貼心！」陳奕聽後又大笑說：「那就去找盧廣仲吧！」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』