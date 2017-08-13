聖結石台北粉絲見面會大轟動 狂吸5千粉絲登場朝聖踹共Wow!NEWS新聞網 (2017-08-13 00:33)
聖結石（Saint）推出首張同名EP《聖結石Saint》紅遍海內外，在各地都拿下新歌榜冠軍，並連中三元，EP的3首歌《安儷》、《真的不想嘴》和《根本就不會再見面》都先後拿下冠軍，目前3支甚至在YouTube上都突破1千萬點閱次數，好成績可喜可賀！先前在高雄、台中舉辦簽唱會都萬人空巷，今（12日）聖結石班師回朝，回到台北主場，現場大破5千人，令人歎為觀止！
神秘嘉賓黃美珍（Jane）也親抵現場為聖結石助陣，跟他合唱《根本就不會再見面》，電音嘻哈曲風令全場嗨到不行。聖結石表示，這首歌是以自己的故事為出發點，也因最近畢業季有感而發創作的，不同於傳統畢業歌的溫馨和理想，「我以饒舌音樂、比較黑色幽默的方式呈現，反諷大家畢業後各奔東西鮮少連絡，最後連見了面都叫不出彼此的名字。」黃美珍表示很愛這首歌，「當初一聽到這首歌就想試一試，覺得很好玩，唱得很爽！」她最近翻唱了此曲，在網路上大受歡迎！
聖結石首張EP大開紅盤，公司也準備了馬爾地夫雙人來回機票，送給聖氏夫婦，慰勞近期宣傳的辛苦，聖結石也開心可以偕愛妻Dodo來趟熱帶島嶼之旅，被關心做人進度，聖結石笑說，從婚後到現在一直都有在努力，但是目前還沒有動靜，可能是緣分還沒到，還無厘頭笑說最近有在練游泳，學蛙式，希望讓自己體力更好一點！此外，在作品方面，他發現網友可能誤會他要去當歌手而不拍影片了，聖結石強調自己仍然致力在拍出讓大家滿意的影片，請大家一樣支持並拭目以待喔！
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
摩卡 咖啡機．咖啡機 SCM-1007S．10人份 咖啡機．膠囊 咖啡機．伊萊克斯 咖啡機 EES200．Nestle 咖啡機．Espresso 咖啡機．BES860XL 咖啡機．Premium 咖啡機．自動研磨咖啡機．咖啡機 10人份．KAISER 咖啡機．SANYO 咖啡機．研磨咖啡機．Kozawa 咖啡機．eupa 咖啡機．SAMPO 咖啡機 hm．zojirushi 咖啡機．雙杯咖啡機．咖啡機．Jura ENA9 咖啡機．Melitta 美式咖啡機．VOGUE 咖啡機．咖啡機除垢劑．Dolce Gusto 咖啡機．日立 咖啡機．東龍 咖啡機．咖啡機 saeco．TWINBIRD 咖啡機．隨行杯咖啡機
辣模「E奶豪乳」擺桌上 不穿內衣看醫生「聽診」好害羞【NOWnews今日新聞】
走過婚變王靜瑩獨自赴日學甜點 拚命刷鍋具像灰姑娘【NOWnews今日新聞】
昆凌歡慶24歲生日 周杰倫同嬌妻穿「這個」泰國放閃【NOWnews今日新聞】
難忍渡邊謙不倫戀 妻心死爆瘦8公斤【NOWnews今日新聞】
《一家人》導演陳俊任癌症過世 生前敬業邊化療邊導戲【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》