



聖結石（Saint）推出首張同名EP《聖結石Saint》紅遍海內外，在各地都拿下新歌榜冠軍，並連中三元，EP的3首歌《安儷》、《真的不想嘴》和《根本就不會再見面》都先後拿下冠軍，目前3支甚至在YouTube上都突破1千萬點閱次數，好成績可喜可賀！先前在高雄、台中舉辦簽唱會都萬人空巷，今（12日）聖結石班師回朝，回到台北主場，現場大破5千人，令人歎為觀止！

神秘嘉賓黃美珍（Jane）也親抵現場為聖結石助陣，跟他合唱《根本就不會再見面》，電音嘻哈曲風令全場嗨到不行。聖結石表示，這首歌是以自己的故事為出發點，也因最近畢業季有感而發創作的，不同於傳統畢業歌的溫馨和理想，「我以饒舌音樂、比較黑色幽默的方式呈現，反諷大家畢業後各奔東西鮮少連絡，最後連見了面都叫不出彼此的名字。」黃美珍表示很愛這首歌，「當初一聽到這首歌就想試一試，覺得很好玩，唱得很爽！」她最近翻唱了此曲，在網路上大受歡迎！

聖結石首張EP大開紅盤，公司也準備了馬爾地夫雙人來回機票，送給聖氏夫婦，慰勞近期宣傳的辛苦，聖結石也開心可以偕愛妻Dodo來趟熱帶島嶼之旅，被關心做人進度，聖結石笑說，從婚後到現在一直都有在努力，但是目前還沒有動靜，可能是緣分還沒到，還無厘頭笑說最近有在練游泳，學蛙式，希望讓自己體力更好一點！此外，在作品方面，他發現網友可能誤會他要去當歌手而不拍影片了，聖結石強調自己仍然致力在拍出讓大家滿意的影片，請大家一樣支持並拭目以待喔！



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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』