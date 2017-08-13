



以20週年為主題改版的烏托邦2.0演唱會，去年12月從上海開城慶典！這次烏托邦2.0演唱會的舞台設計打破規格呈現，舞台上多面巨型橫幅螢幕升降變換，打造空間氣勢，左右兩邊36面5公尺高的LED，全面埋伏的視覺效果超震憾！一開場，天后以「經典辮子頭」造型在兩層樓高的畫面中霸氣登場，以《開門見山》宣告演唱會開始，隨即轉進aMEI的搖滾經典《Are You Ready》，再把《站在高崗上》改編成搖滾，最後以《你想幹什麼》結束開場，全場觀眾沸騰！隨後的抒情搖滾《別在傷口灑鹽》、《血腥愛情故事》連番登場，把aMEI和阿密特的搖滾做了完美串連。

氣氛轉進PARTY，再度登場的aMEI一連熱歌勁曲《跳進來》、《假惺惺》、《火》、《了不起》和《薇多莉亞的秘密》，全場起身跟著熱舞唱和，瞬間變成大型夜店。披上鑲滿水鑽的流蘇衫，《You Make Me Free》的前奏響起，歌迷尖叫聲響徹雲霄，接著演唱《我要飛》，隨後嘉賓Boxing登場，演唱《Woo Nothing 》、《我們》、《我想帶你回家》，現場跟著歡樂的節奏氛圍搖擺著。

當aMEI身著黑色的透視紗裙，在重新編曲的樂聲中演唱《我恨我愛你》和《如果你也聽說》，隨後用清亮的嗓音唱出《真實》、《原來你什麼都不要》，現場大聲跟著合唱！維持著一定要有歌曲獻給張雨生（寶哥）的慣例，aMEI演唱《聽你聽我》，雖然中間幾度快要失控淚崩，但她還是撐著把這首歌做了完美的詮釋！來到最”震”的跳舞PART，這是烏托邦演唱會唯一沒有更動過曲目的段落，接連熱唱《Booty Call》、《渴了》，全場為之瘋狂！而後，密集培訓的16歲「最強怪物新人」安那，帶來她超強的舞藝，爆跳舞曲《Party Crasher》首度曝光！aMEI再以《Bad Boy》、《三天三夜》、《前進烏托邦》連續嗨歌攻式，讓歌迷跳到腿軟，卻又嗨到停不下來！

音樂停下來後突然播放了一段影片，裡頭aMEI感性的訴說著，一路走來的心情，從第一場個人演唱會的舞台，那一刻她告訴自己，再也不想離開，要好好的活在屬於自己的舞台上。後來對於演唱會的內容越來越偏執，怕大家玩得不開心，聽的不盡興，所以她總是在可以的範圍內，唱盡最後一絲力氣；後來變成新人"阿密特"，長達兩年的Ameizing巡迴，是體力的大挑戰，但卻也越唱越過癮，這次的烏托邦也是，雖然就快站不住了，還是想和大家多玩一下，當聲音與影片出現「還記得你是從哪一首歌進入我的世界的嗎？」現場觀眾彷彿進入了時光隧道，影片結束後aMEI再度登場，她說要給大家來點特別的，隨後音樂響起，是2015年阿密特的《牙買加的檳榔》，螢幕出現了《AMIT2》專輯的封面和當時的宣傳照。然後aMEI開始用倒敘方式隨著年份，選擇了每一張專輯的代表歌曲，一首一首唱回1996年的《姊妹》！

aMEI可以算是華語歌壇最能詮釋辮子頭的女歌手，這次以20週年為主題改版的烏托邦2.0演唱會，不但將「經典辮子頭」重現，8套舞台服從搖滾重裝，到復古Disco，以及浪漫的黑色透視禮服到今年最流行的Oversize風格，不只是經典重現，也大展蔚為風潮的時尚”妹力”。而這次既然是以20週年為主題，她發想了從最新一張專輯唱回第一張專輯，帶著歌迷在音樂中來一趟不可思議的時空之旅！她從16張正式專輯各挑了一首具有代表性的歌曲，搭配大螢幕中當年的專輯照片和曲目，一首接著一首的騷動歌迷情緒，最後在她重新編曲的《姊妹》中，全場一萬多人含著眼淚跟著她大合唱，氣氛感人！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』