▲蔡小虎（左二）演唱會造型超炫。（圖／翔彩儀提供 , 2017.08.12）

台語歌手蔡小虎12日晚上在台中開唱，出道多年終於到台中開演唱會，讓他感性與歌迷喊話：「真的很抱歉，讓你們等了這麼久，你們都是我的貴人！」除了熱力演唱，今天更請到「本土天團」玖壹壹，與他一起飆唱《愛人醉落去》，挑戰搖滾曲風嗨翻歌迷。

本土天王遇上本土天團，火花撞不完，玖壹壹先是驚喜現身演唱《打鐵》，隨後蔡小虎也加入一起飆唱金曲《愛人醉落去》，他更首度挑戰嘻哈演出，讓歌迷驚呼：「蔡小虎有電動臀，搖擺超有勁！」嘻哈搭配上玖壹壹的搖滾，也讓獻唱氣氛嗨到最高點。

▲玖壹壹在蔡小虎演唱會搖滾開唱。（圖／翔彩儀提供 , 2017.08.12）

除了請到玖壹壹，他也把剛成功結束的台北場表演，原汁原味搬到台中舞台，集結眾多實地派歌手與他一起演唱，在台北場可以看見的華麗服裝，也一併在台中重現，動聽歌曲讓粉絲聽得如癡如醉，蔡小虎除了溫馨向歌迷喊話，感謝多年支持，也搞笑表示：「今天終於完成演出！我馬上叫要放大假，每天都要睡到自然醒！」笑說要好好放鬆再出發。