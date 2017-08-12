▲粉絲為了拿到偶像眼鏡說謊，惹得Zion.T笑歪腰。。（圖／就是娛樂提供 、記者葉政勳攝 , 2017.8.12）

「音源強盜」Zion.T首次訪台，12日在TICC舉辦演唱會，一開場他就從四樓現身，邊演唱〈O〉邊與在座的歌迷握手一路走回舞台，展現十足親和力。不過大家都知道Zion.T眼鏡不離身，從電視或是新聞照片上，他總帶著墨鏡，而首次在台灣表演的他，也特地帶了私藏的眼鏡要送給粉絲。

Zion.T在活動中場時，說到：「大家知道我愛戴眼鏡，有一天回到家看到太多的眼鏡，所以我帶了其中一些之前錄影戴過的眼鏡來。」想把私藏的寶貝送給台灣歌迷，但怕只有少數人能拿到，他再表示：「可是因為有太多觀眾，就算沒拿到眼鏡也不能丟石頭！」幽默十足。

▲ZION.T台北演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.12）

▲Zion.T為粉絲簽名。（圖／就是娛樂提供 , 2017.8.12）

他一開始指定是當天生日的人才可上台，殊不知最後選的五位全都不是壽星，笑得他大喊：「為什麼說謊！」最後又再選兩位真正的壽星上台，舞台上一共七名粉絲。Zion.T對壽星獻唱〈No Makeup〉，邊表演邊撫摸對方頭髮，甚至還給她們環抱，惹得現場尖叫聲不斷，不過他演唱結束後也對粉絲道歉，表示沒得到允許就觸碰對方很不好意思，而在7位歌迷下台前，Zion.T除了送上三副眼鏡，也一一為大家署名簽名。

活動尾聲Zion.T以〈楊花大橋〉畫下完美句點，而他此次活動一共表演15首歌曲，門票售出九成，吸引2400位歌迷到場支持，進帳600萬台幣，也將於明天搭機返韓，班機不公開。

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▲ZION.T台北演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.12）

▲ZION.T台北演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.08.12）