金酒醱酵大樓開工 立委跨海力挺中央社 (2017-08-12 17:10)
金門酒廠公司醱酵大樓新建工程12日開工動土，民進黨籍立法院交通委員會召委陳歐珀（左）、鄭寶清（左2）跨海出席，期許工程順利完成。（飲酒過量有害健康，酒後不開車）中央社 106年8月12日
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