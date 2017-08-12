高市首件公辦都更 市場觀察指標中央社 (2017-08-12 16:49)
（中央社記者王淑芬高雄12日電）為加速鳳山地區的發展，高雄市財政局釋出位在捷運鳳山國中站周邊的公辦都更案，最大誘因在投資者有機會可享50%更新容積獎勵及接受30%容積移入，此案將成市場觀察的指標。
市府財政局已經公告徵求實施者，市府將和投資人合建，一旦市府分回住宅空間就會標售，以增加市府的收益。
財政局長簡振澄今天指出，預估此更新後的不動產價值約有新台幣22億元的規模。
財政局公告辦理「高雄捷運鳳山國中站周邊地區公辦都市更新案」，市府計畫透過都市更新方式，活化已經老舊的稅務新村眷舍基地，改善居住環境品質，提升都市機能。
這處基地臨高雄捷運鳳山國中站2號出口，基地面積約2400坪，其中國有約38%、市有約62%，基地為住宅區。
財政局指出，基地臨捷運站周邊，便利的交通很適合打造為捷運宅；尤其土地位於捷運站400公尺範圍內，可享最多50%更新容積獎勵及接受30%容積移入，也就是基地最多可爭取法定容積80%的增額。
由於這是高雄市首件公辦都更案，而且投資者有機會可以引進最多爭取80%的容積增額；時值房地產緩步加溫之際，此投資案是否能獲得建商或投資者的青睞，成為市場觀察的指標。1060812
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